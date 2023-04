Desde el FdT destacan la decisión del presidente de poner "primero la Patria"

Siempre primero la Patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres. En síntesis: primero la gente y empezando por los últimos. @alferdez nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continue con el proyecto de país que merecemos. https://t.co/kT5EL3dkvB — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) April 21, 2023

De Pedro: "Es un paso necesario para ordenar al peronismo"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que el anuncio es "un paso necesario para comenzar a ordenar el peronismo".



El titular de la cartera de Interior, que se encuentra visitando Santiago del Estero, estimó que la decisión de Fernández sirve "para darle vitalidad y el orden necesario" al Frente de Todos (FdT) "para volver a soñar", de cara a las próximas elecciones.



Así lo remarcó durante una conferencia de prensa realizada en al sede del Partido Justicialista (PJ) de la norteña provincia.



Acompaño la decisión del presidente @alferdez.

Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles, ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueños. pic.twitter.com/SuuvQ2s2ab — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) April 21, 2023

Gobernadores peronistas respaldaron la decisión del Presidente Gobernadores del Frente de Todos (FDT) expresaron este miércoles su respaldo al anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández y remarcaron que "le ha tocado gobernar en momentos difíciles" y el sentido federal de sus políticas.



"Acompaño la decisión del presidente Alberto Fernández. Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles, ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueños", dijo a través de su cuenta personal de Twitter el gobernador de Catamarca Raúl Jalil.



El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó: "Acompaño la decisión de nuestro Presidente, y reconozco y valoro que siempre estuvo presente, escuchando y ayudando a los todos los santiagueños, en estos difíciles y duros tiempos en que le ha tocado gobernar".



El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur Gustavo Melella destacó la "actitud" del Presidente y aseguró que seguirá con el compromiso de "continuar trabajando para consolidar la mirada federal y las políticas públicas que garanticen derechos e inclusión".



"Sin dudas, le ha tocado gobernar en tiempos muy difíciles, complejos, como todo lo vivido en la pandemia, que nos marcó como sociedad. Seguiremos con el compromiso de continuar trabajando para consolidar la mirada federal y las políticas públicas que garanticen derechos e inclusión", afirmó el gobernador fueguino a través de su cuenta personal de Twitter.



El gobernador entrerriano Gustavo Bordet indicó que "una vez más" el mandatario da "muestras de su compromiso con el país y la democracia".



"Una vez más Alberto da muestras de su compromiso con el país y la democracia priorizando los intereses colectivos a las aspiraciones personales. Todo mi reconocimiento y mi compromiso para seguir trabajando unidos por la Argentina", afirmó desde la red social.



Bordet recordó que empezaron juntos "este camino de unidad" en 2019 y que no son tiempo fáciles pero "Entre Ríos siempre tuvo en Alberto Fernández un aliado" que "recuperó la obra pública, las viviendas, la salud y la educación".



En tanto, el cancillerdestacó la "responsabilidad histórica y compromiso con la unidad del peronismo" de Alberto Fernández que "pone primero a la Patria y promueve una nueva lógica de época"."El liderazgo del futuro debe definirse en las urnas para consolidar un rumbo que involucre en cada paso la voluntad de nuestro pueblo", subrayó.Por su parte, el ministro de Seguridad,, reveló que habló esta mañana con el Presidente y afirmó que conoce "todo el trabajo" que realizó "para poder cumplir con un mandato que ha tenido complicaciones severas"."No se puede bajar alguien de algo a lo que nunca se subió. Aunque yo crea que es el mejor candidato no significa que él diga que sea candidato. Alberto siempre decía que iba a trabajar para que el FdT sea gobierno y evitar que la derecha haga las catástrofes que promete", remarcó en declaraciones a la radio online Futurock.En sus redes sociales, la ministra de Desarrollo Social,reposteó el video y remarcó: "Siempre primero la Patria, después el movimiento y siempre por último las mujeres y los hombres"."En síntesis: primero la gente y empezando por los últimos. Alberto Fernández nos vuelve a repetir lo que siempre dijo: que uno de nosotros continúe con el proyecto de país que merecemos", expresó la funcionaria.Además, sostuvo que "es tiempo de apertura, de participación y de más gestos que garanticen la unidad del peronismo y la unidad del frente que supimos construir".Y añadió: "Unidad que se garantiza con humildad, grandeza en los gestos y compromiso militante".También la ministra de Trabajo,, destacó que el presidente Alberto Fernández "haya", al anunciar que no se presentará como precandidato para buscar la reelección de su mandato en los comicios ejecutivos de este año."La verdad es que el mensaje es muy impactante, muy fuerte, tiene ejes con los que es muy difícil no concordar", enfatizó Olmos, en declaraciones formuladas a Télam Radio, en la que ponderó "la necesidad del Gobierno nacional, y en consecuencia de él (Fernández), de enfocarse a enfrentar la crisis económica".La titular de la cartera laboral aseveró que "hay toda una ofensiva desde algunos intereses fácticos, sectores incluso de la oposición de generar un marco de desestabilización, (lo que) está alimentado por la fuerte sequía y las consecuencias que ha tenido macroeconómica".Al parafrasear a Fernández, Olmos remarcó: "Y mencionó como "otro aspecto central" del mensaje presidencial "la forma en que marca lo que ha sido una preocupación permanente de su liderazgo político, que es el mantenimiento de la unidad de nuestra fuerza política, que es el campo nacional y popular"."Y el tercero, la temática de ser él como presidente del Partido Justicialista a nivel nacional garante de las (elecciones) PASO", apuntó.Por su parte, para el diputado, fue una decisión "oportuna y valiente" que brega "por la unidad del espacio".Por su parte, el embajador argentino en Brasil,, destacó el "coraje" del presidente Alberto Fernández y sostuvo que "hoy más que nunca" ratifica su decisión de ser precandidato presidencial por el Frente de Todos (FdT)."Mi reconocimiento al coraje de Alberto Fernández, que enfrentó adversidades inimaginables, que nunca tomó una decisión en contra del pueblo argentino y esta es una prueba más de ello", dijo el precandidato autoconfirmado desde su cuenta de Twitter.En un video de poco más de 7 minutos, titulado "Mi decisión", el Presidente anunció esta mañana su decisión de no ir por la reelección para "concentrarse en resolver los problemas de los argentinos"."Se pone al frente de las PASO y el armado electoral", informaron desde la Presidencia de la Nación."Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos", expresó el mandatario en el video, en el que, además, aseveró que "el contexto económico" lo obliga a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a "los problemas de la Argentina".El embajador afirmó "como marca el Presidente" ahora es necesario "comprometernos con la unidad del peronismo"."Es tiempo de comprometernos con la unidad del peronismo priorizando las necesidades de la gente en un proceso democrático interno que fortalezca no solo a nuestro espacio sino también a la democracia. Es tiempo de la Argentina", concluyó.En declaraciones a C5N, el diputadoaseguró que "era esperable" la decisión tomada por el Presidente y dijo que "queda pendiente una decisión fundamental que es la de quien va a representar el Frente de Todos en la elección"."A mi juicio, la candidata debe ser Cristina Fernández de Kirchner", remarcó.Por su parte, el diputadosostuvo que no le "sorprende la decisión del Presidente", consideró que "era algo que tenia que hacer" y destacó el compromiso con el FdT.Para el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande,, el anuncio del presidente "contribuye a la unidad" del Frente de Todos (FdT), al tiempo que ratificó su precandidatura dentro de la coalición oficialista, de cara a las PASO del 13 de agosto."Lo que hizo Alberto es muy importante. Contribuye a la unidad. Se lo agradezco como argentino y militante del Frente de Todos" (FdT), escribió Grabois a través de su cuenta de Twitter.Finalmente, el diputado,, expresó que fue "un gesto positivo y que ayuda a poner toda la energía" en resolver lo económico y a que el mandatario pueda "conducir el gobierno hasta el final del mandato".