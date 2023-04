Argentina tendrá como rivales a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

#U20WC Así quedó conformado el Grupo A para el Mundial Sub 20. Comienza una nueva ilusión. ¡Vamos Argentina! #VamosLosPibes pic.twitter.com/YhYN38Gmg6

Diferentes figuras que participaron de los mundiales juveniles como Diego Armando Maradona -campeón en Japón 1979-, Lionel Messi -ganador en Países Bajos 2005-, el brasileño Ronaldinho, el croata Davor Suker y el noruego Erling Haaland, entre otros.

"Gracias a la Argentina y particularmente al presidente de la AFA, Claudio Tapia y al Gobierno de su país por aceptar el torneo", abrió el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, en una alocución de sólo cinco minutos.

"Las credenciales de la Argentina son muchas, de hecho son los actuales campeones del mundo y sus hinchas mostraron la pasión en los estadios de Qatar", continuó.

Además, Infantino recordó: "Argentina organizó el Mundial en el 2001 y es uno de los mayores ganadores de la categoría. Les deseo mucha suerte a todos y disfruten del campeonato".

La Copa del Mundo Argentina 2023 calienta motores, tras el sorteo

El Mundial comenzará el 20 de mayo, con el partido inaugural entre Argentina y Uzbekistán en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y finalizará el domingo 11 de junio en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.



En el sorteo estuvieron presentes Juan Pablo Sorín -campeón del mundo Sub 20 en Qatar 1995- y el francoargentino David Trezeguet -campeón mundial mayor en Francia 1998.



Justamente, el ex lateral izquierdo de River y Argentinos Juniors fue el encargado de sacar la bolilla de color celeste, ya que Argentina es organizador, sabiendo que integraría el primer grupo por ser el país anfitrión.



Posteriormente se continuó con el resto de los cabezas de serie que fueron Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia.



Una vez distribuidos los grupos se sortearon el bombo 2 (Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia), el bombo 3 (Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiji) y el bombo 4 (Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez).



Como reglamentación, ningún equipo de una misma Confederación y Federación se podría cruzar en la primera ronda, por lo que Argentina ya evitaba desde el ingreso a Brasil, Ecuador y Colombia.



El azar determinó que los primeros copones tengan a rivales de Conmebol como Ecuador y Colombia y recién en el tercero salió Nueva Zelanda, uno de los más deseados por los directivos.



El conjunto neozelandés se clasificó sin problemas al Mundial y en la Copa de Oceanía Sub-19 goleó a Fiji por 3 a 0. Nunca pasó a los octavos de final en las tres participaciones históricas.



En el momento del bombo 3, el único rival que no podía estar era Fiji, y ahí salió Uzbekistán, que se clasificó con comodidad por parte de Asia y será el primer partido del Mundial este 20 de mayo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.}