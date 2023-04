Marchi podría ser citado por la Comisión de Juicio Político

La titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, anticipó que Héctor Marchi podría ser citado el martes / Foto: Archivo.

Con la disidencia de Lorenzetti, la Corte desplazó a Marchi como administrador general después de 15 años en el cargo / Foto: Archivo.

Auditorías que no llegaron

Distintos sectores políticos y de la sociedad civil reclaman en las calles la remoción de los jueces de la Corte / Foto: Archivo.

Los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial forman parte de la acusación contra los ministros de la Corte que tramita en Diputados / Foto: Archivo.

Marchi fue advertido

La Obra Social y el Juicio Político Héctor Marchi, quien estuvo a cargo de la Obra Social de Poder Judicial de la Nación cuando fue intervenida a través de una acordada de la Corte, fue ofrecido como testigo en el juicio político que en el Congreso de la Nación se les sigue a los cuatro integrantes del máximo tribunal.



Los supuestos desmanejos de esa obra social forman parte de las acusaciones en el proceso contra los ministros de la Corte, en el cual Marchi habría presentado un informe en las últimas horas.



"Es muy grave sancionar a un funcionario por los informes que ha presentado el día 19 de abril de 2023, en relación a la obra social. Es un mensaje contrario a los principios que debe defender esta Corte, que es el respeto de la legalidad y la transparencia", expuso Lorenzetti en su disidencia.



La Comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y, si a consecuencia de la no designación de esas personas, se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias.



Además, se investiga una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable.



Para avanzar en estas cuestiones, la Comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.

La presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, Carolina Gaillard, anticipó que, que el jueves fue desplazado por la Corte Suprema de Justicia como administrador general del máximo tribunal, cargo que desempeñó durante 15 años, y lo trasladó a la Cámara Federal de Seguridad Social.La decisión fue adoptada por la mayoría integrada por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro Juan Carlos Maqueda, con la disidencia del Ricardo Lorenzetti, quien criticó el traslado del funcionario."Estamos analizando citarlo el próximo martesy que aún no nos llegaron", dijo Gaillard esta mañana en declaraciones a Radio 10.Por otro lado, no descartó que se pueda citar también a Lorenzetti luego de que el magistrado emitiera una nota en disidencia respecto del desplazamiento de Marchi: "Aunque también esté acusado, se lo puede citar", explicó.La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados formalizó el jueves una nueva convocatoria para el próximo martes, cuando recibirá nuevos testimonios, y volvió a llamar al exdirector de ese organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión con el argumento de que hay una causa en su contra.La citación a nuevos testigos para el martes a las 13 se realizó en el marco del proceso de investigación que lleva a cabo la comisión de Juicio Político, presidida por Gaillard en torno a la conducta de los cuatros ministros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Lorenzetti, y su presidente Horacio Rosatti, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.También el jueves se conoció que la Corte Suprema de Justicia desplazó a Marchi como administrador general del máximo tribunal, cargo que desempeñó durante 15 años, y lo trasladó a la Cámara Federal de Seguridad Social.La resolución 723/2023 dispone el traslado de Marchi, quien "quien pasará a cumplir funciones en la Cámara Federal de Seguridad Social", y la designación en su lugar, "de manera transitoria", del secretario judicial Damián Ignacio Font. Al mismo tiempo, mediante la acordada 11/2023 el alto tribunal consignó que "considera necesarioadministrativas".En sus declaraciones Gaillard afirmó que "se lo vuela a Marchi" luego de que intentó "enviar las auditorías que darían cuenta de los" en Obra Social del Poder Judicial (OSPJN)."Evidentemente la Corte no tenía intención en que la información remitida por Marchi llegue a la Comisión", sostuvo la diputada.La legisladora recordó que "hace diez días" fue remitido un oficio a la Corte "pidiendo la documentación sobre las auditorías y hasta ayer (jueves) el máximo tribunal no la había enviado".Sin embargo, consignó que se enteraron que "Marchi si la había remitido y, curiosamente, luego se produjo su desplazamiento".A esto le sumó la disidencia de Lorenzetti, quien dijo que la actitud de los jueces "desprestigia a la Corte al", en referencia a Marchi."Por lo pronto, estamos evaluando citar a Marchi para este martes y que venga con la documentación. Igual vamos a remitir nota al presidente de la Corte para que esa información que él remitió nos la envíe en 24 horas", insistió la diputada.Sobre Lorenzetti añadió que "es muy crítica" su postura y "habla de una especie dede que si enviaba esa información podía ser desplazado"."Vemos mucha gravedad en lo que dice Lorenzetti porque muestra que Marchi nos iba a enviar información muy importante" , resumió y definió como "gravísimo y un escándalo" lo que "se está descubriendo en la Comisión de Juicio Político"."Todo esto reviste una gravedad enorme. Estamos hablando de", afirmó.