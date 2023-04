"Hay que redoblar los esfuerzos para lograr una mayor equidad en la estructura tributaria"

Girard: "Hay un sector del arco político que viene creciendo aceleradamente en los últimos años". Foto: Eva Cabrera.

"Debemos trabajar para que los impuestos y las tasas municipales se cobren según la real y verdadera capacidad contributiva de las personas y empresas”. Cristian Girard

El director de la, abrió las XXIV Jornadas Técnicas del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales de Argentina (CeATS), en las que destacó “la importancia de recaudar con equidad para financiar las políticas públicas, en especial en el difícil contexto" que vive la Argentina.El encuentro del CeATS se realizó en Gualeguaychú, Entre Ríos, y reunió a responsables de las áreas de recaudación de provincias y municipios de todo el país.“Uno de los desafíos en materia de administración tributaria, en una situación de crisis, esa través de mayor simplificación, armonización y mejoras en la prestación de servicios que se brinda a las y los contribuyentes. Y, por otro lado, avanzar en una mayor equidad y progresividad de la estructura tributaria”, aseguró Girard.Durante su disertación ante representantes de agencias de recaudación de provincias y municipios, el titular de ARBA y también presidente del CeATS Argentina hizo hincapié en que la labor de administración tributaria “debe ser entendida como una tarea eminentemente política, porque impacta en el modo en que el Estado financia sus políticas, inversiones y gastos”.En ese sentido, Girard sostuvo que “uno de los ejes de las campañas políticas, que vamos a empezar a ver predominantemente ahora que se inician los procesos electorales, tiene que ver con la cuestión de los impuestos"."Hay un, cuyo eje central es un ataque frontal y directo al Estado", completó.Agregó que ese ataque también es "a los impuestos, como si fueran un mal que impide el pleno desarrollo de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, de las provincias, de los países”.“Ante ese contexto, es fundamental redoblar esfuerzos para lograr mayor equidad y progresividad en la estructura impositiva, sobre todo con el agravante -en el plano económico nacional- de tener por delante un cronograma de vencimientos de deuda muy exigente, muy ajustado en moneda extranjera", dijo.Sostuvo que ese condicionante "hace que sea todavía mucho más demandante para el Estado contar con esos recursos que son indispensables para construir una sociedad menos desigual y más justa" y subrayó que, "por todo eso, debemos trabajar para que los impuestos y las tasas municipales se cobren según la real y verdadera capacidad contributiva de las personas y empresas”.Para el director de ARBA, “si uno no tiene una estructura tributaria progresiva, si no puede redistribuir recursos cuando hay un proceso de concentración de ingresos y de riqueza para con esos recursos financiar los gastos y las inversiones, entonces lo que va a ocurrir es que ese endeudamiento externo se va a traducir en una cuenta que tienen que pagar los sectores más postergados de la sociedad”.“Así que en esa discusión, todos somos conscientes de que, la forma en que diseñamos los planes de fiscalización y decidimos a qué sectores controlamos para detectar evasión, y en cómo simplificamos el cumplimiento para bajar la carga entre los sectores de ingresos bajos y medios", resaltó.Luego planteó que desde la administración tributaria se deben "graduar las cargas de manera más progresiva buscando la equidad”.Estos eventos regionales buscan promover la colaboración y el intercambio de experiencias entre las administraciones tributarias con el objetivo de lograr mayor eficiencia en la labor de recaudación, mejorar los servicios destinados a contribuyentes y simplificar el cumplimiento fiscal.Junto con Cristian Girard, quien además de conducir la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires es el actual presidente del CeATS, participaron de la apertura de las jornadas el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el titular de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Germán Grané; y el presidente de la Comisión Arbitral, Luis María Capellano.El CeATS es una entidad pública no estatal, de carácter intergubernamental, y está integrada por representantes de agencias tributarias de 20 provincias y 55 municipios de todo el territorio nacional.Participan, entre otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Corrientes, Chubut, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.