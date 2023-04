Drogado y alcoholizado, entró de contramano al túnel de Del Libertador y chocó a un motociclista

El conductor de la moto sufrió heridas graves.

Un conductor alcoholizado que circulaba de contramano chocó contra un motociclista en el túnel de la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, provocándole heridas de gravedad, informaron fuentes policiales pic.twitter.com/X6zc1T1qsX — Agencia Télam (@AgenciaTelam) April 21, 2023

El conductor del automóvil ingresó de contramano al túnel.

Un conductor alcoholizado y drogado ingresó con su automóvil de contramano en el túnel de la avenida Del Libertador -en el barrio porteño de Palermo- y embistió a un motociclista, que fue trasladado al Hospital Fernández tras sufrir varias fracturas por el impacto.El siniestro ocurrió poco antes de las 6 am en el viaducto de la avenida Del Libertador, a la altura de la avenida Olleros, donde el conductor de un automóvil VW Gol -que quedó detenido- ingresó de contramano en sentido al norte y tras avanzar unos 100 metrosComo resultado del impacto, el conductor de la moto -un hombre de 26 años- sufrió varias fracturas y fue trasladado por el SAME al Hospital Fernández. Ninguna de las lesiones presenta gravedad, según fuentes sanitarias.El director del Hospital Fernández, Ignacio Previgliano, informó que el joven "iba con todas las medidas de seguridad" y que, "afortunadamente, está bien"., sostuvo en declaraciones televisivas.En tanto, el titular del SAME, Alberto Crescenti, especificó a Télam que el motociclista "impactó con su cabeza en el parabrisas del automóvil que se encuentra abollado" y remarcó que "el uso del casco le salvó la vida".Los efectivos policiales le practicaron al conductor los test de alcoholemia y consumo de drogas, ordenados por la Fiscalía, que arrojaron como resultado, más del doble de lo permitido para un conductor particular en la ciudad de Buenos Aires, que es 0,50 gr/l, además de darEn el caso interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 6, que ordenó la detención del conductor.Una vez realizadas las primeras pericias viales, el vehículo fue removido al sector de banquina y se habilitaron dos carriles en sentido al centro porteño.