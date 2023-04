El hermano de un chico que robó un celular comenzó a trabajar en la misma confitería del hurto

Martin Moschioni dueño de Dalchemist, en Las Cañitas. // Foto Camila Godoy

El dueño de una cafetería redujo a un adolescente que había hurtado el teléfono celular a una mujer que consumía como cliente dentro del comercio y antes de llamar a la policía para que llevase detenido al joven le dijo que "tenía otras opciones" y le ofreció empleo en el", puesto que finalmente terminó ocupando su hermano de 17 años."Uno de los empleados me dijo: ´se llama Martín, igual que vos´, y antes de que se lo lleven, hablé con él. y le dije que tenía otras opciones y le ofrecí empleo", contó a Télam el"Es una felicidad enorme poder ayudar y que alguien se deje ayudar también. Me pone muy feliz y espero que el mensaje se esparza un poco y que otros hagan lo mismo que yo, si pueden, claro", señaló el dueño de la cafetería.A su vez, reflexionó que "estos chicos necesitan no sólo laburo, necesitan contención. Si alguien puede poner un granito de arena, que lo haga porque hay pibes que necesitan ayuda".El chico se llamaGonzález, tiene 15 años, vcon su papá y t, sin embargo el empleo que le ofrecieron lo tomóy además va a ser papá: "mi novia está de cinco meses, hoy a la tarde me entero si va a ser nene o nena. A las cinco y diez tiene turno, pero me dijo que hasta que no llegue no me va a decir nada".Lucas estuvo trabajando en construcción hasta hace unas semanas: "estuve laburando como tres semanas en una construcción. Al dueño no lo veíamos y nos transfería la plata, hasta que un día no nos quiso pagar más, nos quedó debiendo y al quedarme otra vez sin trabajo, me puse a vender medias en la calle".Hoyy agradece mucho la ayuda del dueño: "hoy empiezo de bachero, lavando las cosas y los platos. Estoy muy agradecido a Martín por la ayuda que me está dando a mi y a mi familia, más ahora que voy a ser papá".del secundario, durante la pandemia y tras la separación de sus padres, pero ahora dijo quePor su parte, el joven Martín, también: "ayer fue el director de la escuela 29 a mi casa y voy a volver a estudiar la secundaria", contó a esta agencia.A su vez se mostróy ve al ofrecimiento de empleo como una nueva oportunidad: "yo sé que no está bien lo que hice, pero necesitaba plata para llevar un plato de comida a mi familia"."Le estoy muy agradecido a Martín por todo. Yo le pedí que me perdone por lo que había hecho y él me ofreció laburo, así que al otro día vine a agradecerle y me recibieron con café y algo para comer".