Remarcan que las ausencias de Milei en el Congreso ascienden al 48 por ciento

El diputado entrerriano por el FdT dijo que a Milei no le interesa la actividad parlamentaria y que sólo responde a las corporaciones que lo financian.

Milei apenas concurrió a 50 de las 103 sesiones y no conoce lo que es una Comisión / Foto: Pablo Añeli.

⛔ MILEI AUSENTE. RECORD DE AUSENCIAS. En la sesión de ayer otra vez @JMilei no estuvo presente, mientras tratamos 8 leyes. Desde que asumió tiene 50 ausencias en las votaciones, un 48% de inasistencia (50 ausencias en 103 votaciones).



Las actas 👇https://t.co/n6H600xgWJ pic.twitter.com/F1AcPxWVFK — Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) April 20, 2023

El diputado nacional del Frente de Todos por Entre Rios Marcelo Casaretto señaló este jueves las ausencias del líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, a las votaciones de proyectos realizadas en la Cámara baja desde que asumióEl secretario de la comisión de Presupuesto y Hacienda expuso las estadísticas de las asistencias del líder libertario a las votaciones realizadas en el recinto,para definir el proyecto sobre prevención de lavado de activos."Milei ausente. En la sesión de ayer (por el miércoles) otra vez Javier Milei no estuvo presente, mientras tratamos ocho leyes. Desde que asumiótuiteó el entrerriano.Consultado por Télam, Casaretto añadió:; no participa en ninguna de las comisiones, que son 46, no va a las sesiones, tiene 50 asistencias a votaciones sobre 103 totales desde que asumió su banca el 10 de diciembre de 2021"."Tiene una representación política, institucional que después no está reflejada en la Cámara; porque incluso en los momentos en los que está,O sea que no participa de los debates", agregó.En ese sentido, remarcó: "Entiendo que es una vergüenzaentre todos los diputados que se tenga memoria; lo que muestra que claramente no tiene ningún interés en participar del Congreso"."Su único interésy lo invitan a esas exposiciones en la Rural, o en el Hotel Llao-Llao como precandidato a presidente. O está más en los canales de televisión que en el Congreso nacional", concluyó.En el mismo sentido, el miércoles,del líder de la Libertad Avanza."Lamento que no se encuentre presente ningún miembro del bloque del diputado (Javier) Milei,No todo puede estar a la venta", sentenció en relación a la bancada que también integra Victoria Villarruel.