Efraín Alegre presentó a sus futuros ministros si gana las presidenciales

El candidato liberal busca un triunfo histórico sobre el Partido Colorado

Los candidatos a presidente y vicepresidenta de Paraguay por la opositora Concertación por un Nuevo Paraguay, Efraín Alegre y Soledad Núñez, presentaron este jueves a una parte del futuro gabinete de gobierno que nombrarán en caso de imponerse en los comicios a una sola vuelta del domingo 30 de este mes.dijo Alegre al abrir la presentación.También añadió que "la idoneidad, tener las condiciones para poder desempeñar la misión que se le asigna desde el gobierno, ese será el requisito. No es un discurso, nosotros decimos; en la Concertación estamos todos", reseñó un reporte de prensa del comité de campaña de la principal fuerza de oposición con miras a los comicios, en los que por el oficialismo colorado se presentarán Santiago Peña y Pedro Alliana como aspirantes a presidente y vice.Alegre dijo que la Concertación buscará siempre convocar a las personas capacitadas para ocupar los cargos en el gobierno, teniendo como premisa el patriotismo y el compromiso con el bien común."Tenemos esa capacidad de concertar, acordar para poder llevar adelante una política de Estado en beneficio de todos los paraguayos y paraguayas. No serán condiciones pertenecer a un partido político, presentar afiliaciones, ni ser recomendado de ningún padrino".Por su parte, la aspirante a"Quiero decirle a las mujeres que somos y vamos a ser protagonistas en el gobierno de la concertación. Un gabinete integrado por personas competentes, idóneas, íntegras, con una trayectoria que sustenta hoy su compromiso democrático, republicano, social, para hacer de nuestro Paraguay el país que todos nos merecemos", expresó la candidata.. "Nunca más discriminación por la afiliación político partidaria, acá venimos a cambiar las cosas, cambiar la manera de hacer política, cambiar el modelo que hoy nos tiene en el atraso y construir juntos un nuevo Paraguay", enfatizó Núñez.El último domingo del mes,Entre los demás aspirantes al palacio de López está el independiente nacido en Washington, EEUU, Paraguayo (Payo) Cubas, en ascenso en los últimos días en algunos sondeos, el exarquero del seleccionado de fútbol José Luis Chilavert y el exsenador y el ex canciller Euclides Acevedo.Además,En tanto,La MOE está integrada por 60 especialistas y observadores de hasta 18 nacionalidades.La misión presta especial atención a aspectos clave del proceso como organización, tecnología y justicia electoral, voto en el extranjero, participación de las mujeres y financiación política de las campañas, según explicó la OEA en un comunicado recogido por la agencia de noticias Europa Press.Una vez concluidas las elecciones, la Misión tiene previsto presentar un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones para el "fortalecimiento de los procesos electorales en Paraguay".