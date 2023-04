Violencia digital, inteligencia artificial y trabajo fueron los temas del segundo día de la Feria IT

Segunda jornada de IT Joven en Tecnópolis VER VIDEO

En grupo o con la escuela

Violencia digital, desafíos de la inteligencia artificial, inserción en el mundo laboral informático, brecha de género y videojuegos fueron las principales temáticas que se abordaron en la Feria IT Joven en Tecnópolis, donde jóvenes que participaron de las charlas, talleres y stands dijeron sentirse "muy sorprendidos" con la propuesta.En el segundo día del evento organizado por Presidencia, Jefatura de Gabinete de Ministros, Arsat, Injuve y la Secretaría de Innovación Pública en el predio de Tecnópolis, jóvenes de entre 15 y 29 años participaron de stands de robótica, videojuegos, orientación vocacional y empleo, y también realizaron charlas y talleres.Dentro de la variedad de propuestas, se presentó la charla "", dictada porque reunió a 900 participantes -la mayoría de ellos adolescentes- en la Nave de las Ciencias.Durante la presentación, se abordaron una serieen los entornos digitales tales como ely se invitó a los jóvenes a debatir sobre el respeto a la intimidad y el modo de actuación frente a este tipo de violencias.En diálogo con Télam, Fainboim explicó que las"son muy reales, tienen mucho impacto en los chicos y en las chicas que transitan los territorios digitales y que las sufren, que se retiran de esos espacios porque sufren estas violencias".En este sentido, la docente señaló quese encuentran "Por este motivo, destacó la importancia de generar espacios "donde puedan expresarse, que vean que su palabra y sus experiencias importan, que alguien los está escuchando del otro lado".Al finalizar la charla, Jse refirió a la importancia de visibilizar la problemática de la difusión de contenido privado en internet y sostuvo que "lo más valioso es explicar por qué es violencia de género, porque así la gente que difunde esas cosas se da cuenta, no es solamente como una foto y nada más, realmente daña a las mujeres".Y consideró que "la mayoría del público que escuchaba tal vez no sabía sobre esto, es importante".La muestra, compuesta por las principales empresas de tecnología, robótica y desarrollo de ciencia del país en conjunto con más de 20 universidades, buscará promover durante cinco días el interés sobre los últimos avances de la tecnología en jóvenes que empiezan a integrarse al mundo digital.En este sentido, es posible encontrar una multiplicidad de stands que invitan a los participantes de la feria a, por ejemplo, probar cascos de emulación de realidad y sentirse como si estuvieran en las Islas Malvinas, o bien realizar actividades de arte digital inmersiva, con enormes pantallas que transmiten imágenes y sonidos.Asimismo, nuevamente se realizaron actividades vinculadas al desarrollo de software, producción y ensamblaje de hardware, tecnología e innovación.que convocó a los participantes de la feria fue "!", brindada pordesarrolladora de producto de la plataforma MercadoLibre, quien enfatizó en lae incentivó especialmente a las jóvenes a ingresar al mundo de la programación y la tecnología."Con respecto a las chicas que tienen algún tipo de curiosidad, para mí es cuanto antes empiecen a estudiar y empezar a entender, ya que hay un montón de herramientas y lenguajes que son específicamente para aprender. Entonces pueden empezar haciendo juegos, que es algo súper divertido y con su curiosidad empiezan a ser más autodidactas, en internet encontrás de todo, gratis", señaló la programadora a esta agencia.Y agregó que "cuanto antes y cuantos más chicos también empiecen a participar y a involucrarse, creo que más puede despertar la vocación si ese es su camino".En tanto, muchos de los jóvenes que acudieron al predio ferial, lo hicieron en grupos de amigos o bien junto con la escuela, acompañados por profesores y directivos.Uno de estos casos es el delquienes llegaron en micro por primera vez a la feria y se encontraron "muy sorprendidos. Los chicos la verdad que la pasaron bien. A ellos (los estudiantes) les gusta el tema de los drones, inteligencia artificial, la parte de programación", contó Mariano, uno de los docentes a cargo.A su vez,n que va a egresarse este año de técnico en computación, destacó las exposiciones y dijo que lo que más le llamó la atención fue "hacer maquetados mediante impresiones 3D", ya que "más adelante capaz que me vaya para ese punto, porque hay 'una banda' de salida laboral".La propuesta también atrajo a visitantes que no están tan sumergidas en el mundo digital, como8) quien asistió por segundo día consecutivo para"A mí particularmente la tecnología no es algo que me encante, pero me sorprendió porque no está solamente enfocada a la tecnología en sí, sino que hay puestos como el del Ministerio de Salud, que quizás son más para abarcar a las juventudes desde otro lado".Entre ellos, remarcó "el stand de los 40 años de democracia, el del Ministerio de Salud, junto con las universidades y los tests vocacionales".Con entrada libre y gratuita (con inscripción en https://itjoven.ar/inscripcion/), desde el 19 al 23 de abril se llevan a cabo actividades sobre temáticas como la formación desarrolladores y programadores, el cuidado de datos personales e identidad digital, las tecnologías financieras (criptomonedas, contratos inteligentes y billeteras virtuales), tecnología y cambio climático y cómo aprovechar los nuevos desarrollos para mitigar el daño al planeta, entre otras temáticas.