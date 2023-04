La Comisión convocó a una reunión para avanzar en el juicio a los miembros de la Corte

Las próximas convocatorias

El Juicio Político

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados formalizó una nueva convocatoria para el próximo martes, cuando recibirá nuevos testimonios por las denuncias de irregularidades de la obra social del Poder Judicial , y volvió a llamar al exdirector de ese organismo Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión con el argumento que hay una causa en su contra.La citación a, presidida por Carolina Gaillard (FDT), en torno a la conducta de los cuatros ministros del tribunal,, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.El grupo parlamentario comenzó el martes pasado, ya que es una de las causales del pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema, junto con los fallos del 2x1, sobre la coparticipación porteña, y la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura.La comisión de Juicio Político volvió a citar al, quien había enviado una carta a ese cuerpo deliberativo argumentando que no declarará debido a que tiene causas en la justicia, ya que su testimonio ante los diputados "podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional" y por ese motivo pidió que se lo "exima de declarar".Además,presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron fuentes parlamentarias.Además,Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.