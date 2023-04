Raverta celebró el trámite jubilatorio número 25 mil con un nuevo plan de moratoria

Raverta: "Hoy acompañamos a Gloria, la ciudadana número 25.000 que inicia su trámite jubilatorio" / Foto archivo: Prensa Anses.

La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, celebró este jueves el otorgamiento del trámite jubilatorio número 25.000 bajo el Plan de Pago de Deuda Previsional aprobado por el Congreso Nacional en febrero., afirmó Raverta en la oficina del organismo del barrio porteño de Villa Lugano, donde acompañó el otorgamiento del tramite jubilatorio 25.000."Hoy acompañamos a Gloria, la ciudadana número 25.000 que inicia su trámite jubilatorio", celebró Raverta y agregó que ese caso representa a "tantas argentinas y argentinos que mayormente cumplieron la edad jubilatoria en estos últimos tres meses en los que no teníamos esta ley"."Ahora estamos recuperando ese tiempo perdido y los estamos esperando en nuestras oficinas para poder otorgarles su derecho a una jubilación", añadió.La titular de Anses puntualizó que, no solo con un ingreso mensual que se actualiza cada 3 meses por la Ley de Movilidad, sino también, mediante la cobertura del PAMI, la obra social más importante de Latinoamérica, y el acceso a un crédito con las tasas más bajas".Enfatizó queSegún informó en un comunicado el organismo, el plan "posibilita que argentinas y argentinos que tengan la edad jubilatoria, pero cuyos empleadores no les hayan hecho los aportes durante su vida laboral y no lleguen a cumplir el requisito de los 30 años registrados, regularicen la deuda previsional y puedan acceder a la jubilación".Se recordó que a dos semanas de comenzar su implementación, 25.000 personas pudieron iniciar su trámite de jubilación con Plan de Pago de Deuda Previsional, en las 420 oficinas que tiene Anses en todo el país.Se estima que cerca de 800 mil personas podrán jubilarse mediante este beneficio que alcanza a mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no poseen los 30 años de aportes requeridos, quienes "podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive".La Anses aclaró que elPara iniciar el trámite se debe solicitar turno en el sitio web de Anses e ingresar con Clave de la Seguridad Social en la sección "Turnos" y seleccionar la opción Para Plan de Pago Deuda Previsional.