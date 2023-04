Activistas medioambientales recibieron más de 600 ataques en los últimos dos años

La deforestación y otros negocios agropecuarios son los principales motivos de agresiones a los activistas medioambientales.

Los activistas medioambientales de América Latina son los que más agresiones sufren.

, aseguraron este jueves representantes de organizaciones indígenas y campesinas defensoras de la tierra de Argentina, Perú, Guatemala y Colombia, y reclamaron mecanismos de protección para estos colectivos, en el marco de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú que se realiza en Buenos Aires.Los integrantes de la Plataforma de Defensores de la Tierra y El Territorio, que nuclea a activistas de siete países, aseguraron quedebido a la represión, judicialización y asesinatos que se reportaron sobre los grupos que defienden los territorios.y cuando nos organizamos para defender nuestros derechos nos estigmatizan, nos dicen terroristas y nos asesinan. En los últimos años la represión se ha agravado y hemos sido fuertemente perseguidos con muchos dirigentes asesinados", afirmó Leiria Vay, integrante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala."No han dicho que el desarrollo es para mejorar las condiciones de vida, se puso de moda ese discurso y mucha gente se ilusionó,, acusó Vay y contó que en su país este despojo profundizó la pobreza y produjo un enorme proceso migración de personas."El 20% del PBI del país es de hermanos, precisó.En un informe presentado por la Plataforma, que tomó casos de diciembre de 2020 a diciembre de 2022,Raquel Reynoso, de la Asociación Ser, de Perú, comentó que su país tiene una cobertura boscosa de casi el 60% del territorio que albergan apor el boom exportador de cobre y otras materias primas."El estado redujo la institucionalidad ambiental. No tenemos una ley de ordenamiento territorial,Perú esta todo concesionado, es un trámite administrativo", aseveróReynoso se quejó de que su país no ratificó el Acuerdo de Escazú porque dicen que el acuerdo nos va a recortar nuestra soberanía nacional y que pone en peligro las inversiones".por eso Colombia es uno de los países que más personas desplazadas internamente tiene, con alrededor de ocho millones".donde hubo una fiesta de licencias ambientales para hacer exploración minera eran otorgadas rápidamente", aseguró."Se quiso imponer que el problema no es la explotaciónafirmó Medina y agregó que se han iniciado causas judiciales a personas en territorios indígenas y campesinos."Ser líder social no es un delito,por la Fiscalía General de la Nación", alertó.Por último, Nicolás Avellaneda, de la Fundación Plurales de Argentina, se lamentó que para los defensores de la tierraEn su organización, tomaron unos 20 casos testigo sobre agresiones en Argentina, de diciembre de 2020 a diciembre de 2022, e informaron que el 73,7% de los casos las víctimas de la agresión no sólo fueron defensores sino la comunidad.y estos conflictos son reiterados en el tiempo, no son situaciones aisladas. Son víctimas de hostigamiento continuo", advirtió.Avellaneda explicó quepor el avance de la frontera agropecuaria, y luego vienen la minería, la industria de hidrocarburos y el desarrollo de infraestructura."Necesitamos un aplicación nacional del Acuerdo de Escazú