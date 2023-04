Siley desmintió un artículo de Clarín sobre la Obra Social del Poder Judicial

Foto: TW Vanesa Siley

‼️Otra vez ""EL GRAN diario argentino ""MIENTE. Vean los videos, observen preguntas y respuestas, el tono respetuoso de las mismas, estudiadas y analizadas. Y el tenor profesional del las respuestas

Abro hilo 🧵😉 pic.twitter.com/EHL9l7YH3Q — Vanesa Siley (@Vsiley) April 19, 2023

La diputada del Frente de Todoscuestionó este miércoles un artículo desobre la última reunión de la comisión de juicio político en el que el medio afirmó que "el kirchnerismo presionó a los testigos pero no logró que confirmaran irregularidades en la obra social de los judiciales".A través de Twitter, la también referente de uno de los gremios judiciales, escribió:Luego abrió un hilo con 10 videos en los que se muestran pasajes de la reunión en los que preguntan diputados y responden los testigos que el martes desfilaron por la comisión en relación al caso del manejo de la Obra Social del Poder Judicial.En uno de los videos se ve la respuesta de María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la CSJN, en la que sostuvo que en la obra socialTambién se puede observar otra respuesta de la médica en la que reconoce que "no hay registros Informáticos ni oficiales sobre medicamentos vencidos", y una tercera intervención en la que dice que "no había auditor interno que se ocupe de los prestadores que contrata la obra social".En otro tuit, Siley comparte el video de la exposición de Oscar Fernández, contador, docente, tesorero del Consejo de Ciencias Económicas y auditor designado por la Corte.Allí advierte que en el caso de "Farmandat S.A., el mayor proveedor de la obra social, que debe garantizar provisión de medicamentos en todo el país", su contrataciónTambién, ese testigo "afirma que el sistema informático contable de la obra social es vulnerable y puede ser modificada su información" y "explica la falta de control en los estados contables por la inexistencia de un sistema de contabilidad".