El Intercambio Comercial de marzo dejó un déficit de US$ 1.059 millones, frente al superávit de US$ 271 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)La facturación por exportaciones bajó 22,2 % para alcanzar los US$ 5.723 millones y las importaciones retrocedieron 4,2% para quedar en US$ 6.782 millones.De esta manera, el primer trimestre dejó un saldo negativo de US$ 1.290 millones frente a la ganancia de US$ 1.386 millones del mismo período del año pasado.Un dato no menor es que si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes de 2022, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 509 millones de dólares, porque el Índice de precios de las importaciones subió 2,3% y el de las exportaciones bajó 6,5%.Por todo esto, el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 526 millones .Las exportaciones de marzo mostraron una caída de US$ 1.631 millones debido principalmente a menores ventas de trigo, unos US$ 463 millones, más otros US$ 740 millones del complejo sojero, ya sea porque también se vieron afectados por la sequía, o porque se adelantaron las ventas con los anteriores programa de promoción de exportacionesIncluso la exportación de biodiésel cayó US$ 187 millones; y el maíz en grano, excluido para siembra, US$ 158 millones, entre otras bajas.Respecto a los productos importados, en este período se destacaron algunas bajas en gasoi US$ 327 millones; fueloil, US$ 117 millones; vacunas para medicina humana US$ 59 millones; y unidades de máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos US$ 42 millones.En cuanto a las importaciones, se registraron subas en las compras de porotos de soja, por US$ 576 millones, para abastecer la industria aceitera local, afectada por la falta de insumos por la sequía.También se compraron tubos soldados, utilizados en oleoductos y/o gasoductos US$ 74 millones, relacionados con la mayor actividad petrolera y gacífera.En marzo, el saldo neto, exportaciones menos importaciones, de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja registró un superávit de US$ 33 millones, US$ 1.454 millones inferior al del mismo mes del año anterior.Las exportaciones disminuyeron US$ 885 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron US$ 569 millonesEn tanto, el complejo automotriz, vehículos para transporte de personas; de mercancías; y chasis, partes y neumáticos, tuvieron un saldo negativo de US$ 241 millones, por debajo del déficit de US$ 273 millones de igual mes del año pasado.Las ventas al exterior aumentaron US$ 201 millones y las compras, US$ 169 millones, ambas respecto a igual mes del año anterior.En cuanto al sector de combustibles y aceites, entre otros, se alcanzó un saldo positivo de US$ 64 millones revirtiendo el déficit de US$ 338 millones del año pasado.En marzo, el intercambio con el Mercosur registró un saldo negativo de US$ 1.055 millones. El 80,9% del total tuvo como destino Brasil; 10 %, Uruguay; 7,4%, Paraguay; y 1,6%, Venezuela.El comercio con el Mercosur representó 24,8% de las exportaciones y 36,5% de las importaciones totales.