Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Escuchalo en Spotify es una muestra audiovisual curada por el Festival Internacional de Cine Cannábico que se realiza en Argentina, Chile y Uruguay y propone la reflexión acerca de los usos y prejuicios del cannabis a través de la pantalla grande. La programación presenta la ficción argentina Una casa con 10 pinos, y los documentales Should I Say That I Use Other Drugs?; El profe; Madre Planta, Ojalá vivas tiempos interesantes, Trimmigrants, y Una historia de la prohibición. A partir de este jueves 20 y hasta el jueves 27 de abril inclusive.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes de cada caso.Miralo en vivo por el canal de Twitch El ciclo de Radio Nacional Folkórica FM 98.7, conducido por Eugenia Quibel y Norberto Passera, tendrá su primera Milonga en vivo en el Auditorio de Radio Nacional, con entrada libre y gratuita y la participación de Esteban Morgado Cuarteto, DJ Guillermo Nieto, y bailarines invitados. En esta oportunidad, el programa se hará en vivo desde el Auditorio de la radio, con los artistas en escena y el público presente en la sala.Entrada libre y gratuita por orden de llegada. Capacidad limitada. Acceso público: 18.30hs. Auditorio de Radio Nacional: Maipú 555, CABA19.00. DEMOCRACIA SIEMPRE, 40 AÑOS DE DEMOCRACIA. ENTREVISTA A CARLOS ULANOVSKY.Con Any Ventura. El ciclo de entrevistas que homenajea a los 40 años de democracia con charlas a fondo con protagonistas indispensables de nuestra historiaPerspectiva sobre lo imprevisto. Conduce Guillo Espell. Invitados: Luis Rigou y Fabricio Zanella/ Grupo Maiz.La ceremonia especial contará con la presentación del Concierto Sinfónico Coral de la Orquesta y Coro Estables del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino bajo la dirección musical de Carlos Vieu y la directora de coro invitada Eduviges Picone. Cuenta con la participación de la Camerata Académica, dirigida por Bernardo Teruggi, y el Coro de Niños, conducido por Mónica Dagorret. Hace pocos días, la Agencia Espacial Europea marcó un quiebre en la historia espacial: envió una nave a Júpiter para explorar tres de sus lunas más grandes y misteriosas, en busca de respuestas al gran interrogante, ¿hay vida en otros planetas?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.Escuchalo en Spotify Con Gustavo Campana. Deuda externa. Los que hipotecaron a la Argentina.Donde los chicos tienen la voz y la palabra. Conduce Jéssica Fainsod. Relatos: Carla Mileo y Lola del Carril. Comentarios: Claudia Villapun. Notas con testimonios en campo de juego a cargo de Romina Sacher y Gabriela Previtera.Estreno. Al involucrar a las comunidades del arte y el cine, la organización no gubernamental ART for The World continúa su compromiso con el esfuerzo global para aumentar la conciencia sobre los efectos del cambio climático y el medioambiente. "Interactions" , idealizado por Adelina Von Fürstenberg, pretende ser un espejo de las relaciones del ser humano con la naturaleza en sus diferentes formas, a través de la emisión de 12 cortometrajes que brindan una serie de miradas cinematográficas narradas por diferentes cineastas de distintos puntos del planeta. Las historias cuentan problemas, pero también progresos, a través de personajes reales y ficticios que atestiguan la necesidad de acciones inmediatas y efectivas, empatía, y solidaridad para establecer relaciones sostenibles con nuestros ecosistemas.Miralo a las 18.30 por canal Encuentro y a las 11 y las 20 por TEC, canal 22.5 de Televisión Digital Abierta (TDA) y en vivo por TEC Estreno. Capítulo 1. Desde un futuro cercano, pero distópico –en el que los bienes naturales se han agotado, la biodiversidad está en peligro, el aire y el agua se encuentran completamente contaminados–, vendrá Yazy, una chica del futuro que se encuentra con un Zamba ya adolescente, quien le pide que viaje al pasado con la misión de concientizar a los habitantes del planeta para que adquieran nuevos hábitos y reflexionen sobre su manera de actuar. Coproducida con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Contenidos Públicos S. E.En este capítulo queremos invitar a los niños y niñas a integrarse y percibirse como parte de la biodiversidad que nos rodea. Queremos que aprendan cómo la biodiversidad es una red, un conjunto de relaciones de las que somos parte y sin las cuales no podemos sobrevivir. La definición de biodiversidad incluye la diversidad de género y cultural.La 93.7 transmitirá esté sábado desde el evento tecnológico para jóvenes más importante del año que se realiza hasta el 23 de abril, e n Tecnópolis con entrada gratuita. Ofrece una variada grilla de conferencias y talleres dictados por las y los principales referentes del sector, experiencias para entrar en contacto con las últimas tendencias y la presentación de artistas como La Joaqui, Rusherking, Lit Killah, FMK, Ángela Torres y más invitados sorpresa.Con Sandra Mihanovich. Invitados: Vivi Scarlazza y Popi Spatocco en vivo.Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Lunes a domingoAhora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube : https://youtube.com/user/AudiovisualTelamEntrevistas al cantautor marplatense Luis Caro con su disco libro País Semejante 2 y al cantor santiagueño Marcelo Toledo con sus Remembranzas de Santiago en La TrastiendaProducción: UNLaR TV (La Rioja). Programa de divulgación científica en el que se resuelven temas que tienen que ver con la salud y el medio ambiente a partir de la mirada de docentes investigadores. Con la conducción de Juan Avaltroni.Estreno.. La pista de aterrizaje que se encuentra en la Base Marambio se construyó en 1969 y actualmente es el único acceso aéreo al Sector Antártico Argentino desde el continente. Permite la llegada del avión C130 Hércules y el traslado a otras bases antárticas mediante los helicópteros Bell 212. Entrevistados: Capitán Fabio Vasek, Jefe del aeródromo durante la Campaña de Verano y cabo Nelson Javier Sánchez, Operador de información aeronáutica durante la Campaña de Verano.Télam presenta la serie, un ciclo de notas y entrevistas a distintos protagonistas que viven en medio de las condiciones climáticas más adversas y cambiantes. Son seis entregas producidas por un equipo periodístico de la Agencia Antártida. Disponible tanto en Télam Digital como en todas las redes sociales de la Agencia.Podcast. ¿Qué tienen que ver entre sí la oscura muerte de unos de los grandes folkloristas argentinos de todos los tiempos con la luminosa "Zamba de mi esperanza"? Esta es la historia de cómo un empresario mendocino escribió un tema al que no le tenía fe, hasta que Jorge Cafrune se lo presentó al público de masas, en 1964. Escuchalo en Spotify Estreno. En la nueva serie, Zamba y Nina se suben a la supercamioneta que conducen Mar y Mau y emprenden un viaje guiados por Clementina, la computadora de a bordo. Así, cada semana visitan una provincia distinta de la Argentina. Además, comparten juegos, música y videos. Se trata de la primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap. Con la conducción de Mauricio Vila y Mar Mediavilla.Miralo de lunes a viernes a las 9.00 por Televisión Pública y a las 14.00 por Pakapaka. Trailer Parte 2 de 2. En una nueva clase magistral de “Física en segundos”, Anibal busca difundir la ciencia y explicar la física para ayudar a quienes estén cursando la materia en el CBC y, al mismo tiempo, hacer entendible esta disciplina para cualquier persona curiosa por la ciencia.Miralo por el canal de Twitch Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día.(Audio y video)Ahora en Télam Digital, Youtube Video y radio. Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y en Youtube Audio. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Escuchalo en Spotify Con Cholo Gomez Castañon. Entrevista a Chango Spasiuk.Producción: Munod U. Con los experimentos más sencillos y divertidos, el Profe Mario nos invita a explorar los fenómenos físicos más curiosos para develar los increíbles secretos del mundo que nos rodea.Podcast. Buscando reducir la contaminación, prevenir enfermedades y obtener mayor durabilidad en los caminos, Investigadores de la UTN Regional La Plata, junto a personal técnico del Astillero Río Santiago, trabajan en el desarrollo de una máquina trituradora de neumáticos, la primera de fabricación nacional. Para conocer la iniciativa entrevistamos al Dr. Ing. Gerardo Botasso, secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado y Director del Centro de Investigaciones Viales de la UTN - La Plata.Escuchalo en Spotify (Lanzamiento de video) Futuro Inmediato es una serie de videos breves de Télam, que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación. Un formato curioso que aborda, analiza y amplifica contenidos originales y relevantes para las nuevas generaciones: ideas innovadoras, tendencias, cultura y temas de actualidad que pueden tener impacto en la opinión pública; procurando una mirada crítica de lo probable, lo posible y no inimaginable. En este episodio: ¿Qué es la inteligencia artificial que está al frente de las conversaciones de los últimos meses?, ¿cómo funciona y cuáles son los debates que se activan con su presencia en la cotidianidad?Ahora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube