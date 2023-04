Alerta roja en la industria musical: salió un rap de Drake y The Weeknd, hecho con IA

Foto archivo: Julián Álvarez y Prensa.

If you told me this was a leak from an old mixtape I would’ve 100% believed you.



Imagine where this is in a year…



Obviously there are a ton of major copyright questions and whatnot, but you can’t deny that this is going to became a huge thing *really* quickly. — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) April 16, 2023

I mean good luck to the record companies trying to keep a lid on this.



Every kid in the world is going to be competing on TikTok over who can make the coolest AI song by the world’s top artists.



It’s going to be an absolute circus and I’m so here for it. — Mckay Wrigley (@mckaywrigley) April 16, 2023

AIM have signed the @human_artistry campaign which outlines how to responsibly use AI to support human creativity. It states that AI mustn't receive exemptions from copyright/intellectual property law & creating legal loopholes for AI would be detrimental

https://t.co/prySsJQVyN pic.twitter.com/JVuIjVJz3S — AIM (@AIM_UK) April 12, 2023

Un-escritor fantasma- creó con inteligencia artificial "Heart on my sleeve" -corazón en la manga- una falsa colaboración musical entre los canadienses Drake y The Weeknd. "Apenas estamos empezando", escribió el usuario fantasma junto al video del rap en YouTube.La canción se subió a YouTube, Spotify, Apple Music y otras redes sociales, hasta que se descubrió que había sido generada con IA y fue bajada de todas las plataformas de reproducción.La melodía levantó revuelo no solo entre compositores sino en los sellos discográficos y en el resto del arco de la industria de la música.Por su parte,, también se pronunció en sus redes sociales sobre "Heart on my sleeve" al expresarsepor el resultado que logró Ghost Writer. ". Todos los chicos en el mundo estarán compitiendo en TikTok por quién arma la canción más cool con IA con las voces de las estrellas más grandes. Va a ser un absoluto circo y estoy acá para verlo", se manifestó en un hilo en su cuenta de Twitter.Wrigley también aclaró que "obviamente hay... pero no se puede negar que esto se va a convertir en un gran tema *muy* rápido".El desarrollador de IA mencionó en su tuit que podría creer que la canción se trata de una vieja "mixtape", es decir, una mezcla antigua que se filtró y que nunca vio la luz, entendiéndose como quizás un demo pirateado. Wrigley tiene un punto interesante, porque de tratarse de un demo pirateado, tendría errores, partes de la canción y de la letra que no quedarían del todo claras, al igual que se escucha en la creación de GhostWriter. De esta manera, se puede entender a estasCasos como este, provocaron la creación en febrero de este año deque cuenta con el apoyo de la Asociación de la Industria de la Grabación de América, la Asociación de Música Independiente y la Industria Fonográfica Británica. Esta campaña, en un, propuso