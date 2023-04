Una enfermería: Jorge Almirón preocupado por la racha de lesionados

Foto: TW @BocaJrsOficial

Fabra, uno de los referentes, lesionado y busca llegar al Superclásico / Foto: Rubén Paratore

, está preocupado por la, tras la confirmación del, con lo cual suman seis los jugadores habituales titulares que no puede utilizar el nuevo DT "xeneize".Allegados al entrenador dijeron a Télam que la preocupación aumentó al conocerse anoche el parte médico oficial sobre el "Pipa" Benedetto, que certifica unael próximo 7 de mayo.Según dijo Almirón varias veces en conferencia de prensa, su idea es tratar de armar un equipo en donde se repitan los nombres. Ahora, a solo 10 días de haber asumido el cargo, está condicionado por las lesiones.Otro lesionado es el colombiano, con esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha, quien trabaja en la recuperación para poder regresar contra River.El defensor paraguayotambién padece una lesión muscular grado 3 en el bíceps femoral izquierdo, ya tampoco llegaría al Superclásico.El delanteropadece una lesión muscular grado 1 en el isquiotibial derecho, y el cuerpo técnico espera que esté recuperado en los próximos días, mientras que el volante, con un desgarro grado 2 del bíceps femoral izquierdo, tiene para varias semanas.Y el último escon una rotura de ligamentos cruzados de rodilla, quien fue operado en octubre del año pasado y regresaría para finales de mayo o principio de junio.Dentro de tantas malas, la buena para el técnico es que este jueves recuperó al zaguero Gabriel Aranda: el defensor de 22 años había sufrido un esguince en la rodilla izquierda en el partido de Reserva contra Defensa y Justicia.El "Pola" Aranda se sumó al entrenamiento al resto de sus compañeros y trabajó de manera normal, en un sector de la cancha donde el entrenador tuvo que subir a dos marcadores centrales juveniles y que como opción a los titulares Nicolás Figal y Nicolás Valentini, tiene a Facundo Roncaglia, quien no venía con buenas actuaciones.Almirón dispuso en el predio de Ezeiza un ejercicio táctico en donde estuvieron los jugadores que no jugaron o sumaron pocos minutos en la agónica victoria del martes pasado ante Deportivo Pereira por 2 a 1 en la Bombonera.El DT alineó un once con Javier García (luego Sergio Romero); Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Esteban Rolón y Agustín Sandez; Cristian Medina, Diego "Pulpo" González, Ezequiel "Equi" Fernández y Matías Payero; Luis Vázquez y Miguel Merentiel.El plantel boquense trabajará mañana en horario matutino y el sábado por la tarde viajará a Rosario para jugar ante Rosario Central el próximo domingo, desde las 15.30 en el Gigante de Arroyito, por la decimotercera fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Ariel Penel.