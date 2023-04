"Milei es un problema de Juntos por el Cambio"

Foto: Pepe Mateos

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró este jueves que el crecimiento del precandidato de La Libertad Avanza Javier Milei en las encuestas se debe a que Juntos por el Cambio (JxC)"El oficialismo con su gobierno nacional y provincial y sus organizaciones sociales no ha visto casi nunca una elección menor a 31 puntos,. Juntos por el Cambio (JxC) dejó crecer a Milei y ahora le está comiendo los ojos., sostuvo Rossi en declaraciones para la radio CNN en Español.En este marco, el funcionario reiteró que "no le consta" que el presidente Alberto Fernández haya decidido "bajarse" de una posible precandidatura en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se celebrarán el próximo 13 de agosto., afirmó Rossi.Asimismo, el funcionario remarcó que si el Presidente decide presentarse a la reelección "va a acompañarlo" y si el jefe de Estado resuelve otra cosa, "evaluará" la nueva situación."Voy a evaluar la nueva situación y dentro de esa situación analizaré la potencialidad de una precandidatura mía en las PASO., expresó.En esta línea, el funcionario nacional señaló que en las dos últimas elecciones presidenciales "los candidatos decidieron mucho más cerca del cierre de listas"."Por lo tanto, no estamos todavía superando esas fechas. En ese marco tenemos que definir un reglamento para las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias), tiene que haber un código de convivencia que haga que el proceso sea virtuoso, que esté potenciado y apoyado por todos los sectores", apuntó.Finalmente, el jefe de Gabinete se refirió a la situación económica y admitió que es "un momento complejo" del país y que "una devaluación brusca es un escenario muy negativo para todo el país"."Una devaluación brusca es un escenario muy negativo para todo el país y el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Economía con su equipo es para evitar una situación de esas características. Sergio (Massa, titular de la cartera económica) hace un manejo eficiente de todas las herramientas. Eso nunca estuvo en duda", concluyó.