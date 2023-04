El exDT de fútbol femenino de Boca se declaró inocente de abuso sexual

A raíz de la denuncia, Martínez fue licenciado de sus funciones "hasta tanto se diluciden las responsabilidades del caso", informó Boca en un comunicado.

Los hechos

El exdirector técnico del equipo de fútbol femenino de primera división de Boca Juniors, Jorge Martínez, se declaró "inocente" de las denuncias de abuso sexual en su contra que realizó Florencia Marco, jefa de prensa de ese equipo, en su declaración indagatoria ante la justicia, en tanto la denunciante pidió a la justicia que se investiguen las "presiones" que desde la defensa se estarían ejerciendo sobre los testigos.La indagatoria ante el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 43 se realizó de forma virtual y duró 15 minutos, ya que la defensa del acusado pidió completar la declaración por escrito."Jorge Martínez aclaró a su señoría que él es inocente de lo que se le acusa y que, junto con su defensa, vamos a presentar el formal descargo por escrito", dijo a Télam Ángel Javier Romero, defensor del entrenador que fue suspendido de sus funciones tras la denuncia, del mismo modo que la denunciante, a quien se la relevó del cargo., empleada del club desde el 2011 que asumió como jefa de prensa en 2019 y actualmente se encuentra de licencia por decisión del club.y la investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, a cargo de Eduardo Cubría.En tanto, la representación de Florencia Marco solicitó a la justicia que se investigue una supuesta presión a testigos de la causa por parte de la defensa del acusado y esta denuncia fue incorporada al expediente.Al ser consultado sobre estas presiones, Romero dijo a Télam: "Formulé una réplica sobre eso donde lo rechazo enérgicamente".Antes de hacer la denuncia ante la Justicia, Marco expuso los hechos el 1 de febrero pasado ante el Departamento de Inclusión e Igualdad de Boca, y desde club le pidieron tomarse vacaciones para luego otorgarle una licencia hasta finales de abril con el objetivo de completar el proceso administrativo de la investigación.En tanto, Martínez continuó en funciones hasta que fue finalmente apartado a principios de abril."Boca fue y es mi casa hace 11 años. Estoy triste, dolida, porque pensé que me iban a cuidar, a proteger. Habiendo mujeres y menores corriendo peligro pensé que se las iba a cuidar también y no pasó eso", dijo Marco en una rueda de prensa a la salida de la Fiscalía N° 22 cuando se presentó el 12 de abril pasado.A raíz de la denuncia, Martínez fue licenciado de sus funciones el 4 de abril pasado "hasta tanto se diluciden las responsabilidades del caso", informó Boca en un comunicado y en su lugar asumió la ex defensora Florencia Quiñones.