Argentina busca integrar una red global que denuncia imágenes de abuso sexual infantil.

"Actualmente las imágenes y contenido de abuso sexual de NNyA halladas en las redes sociales en Argentina son reportadas por las redes sociales a una ONG de Estados Unidos"

❓¿Cómo actuar ante una situación de #Grooming?🔐



El fundador y presidente de @GroomingArg, Hernán Navarro, nos explica cómo actuar con respecto a las víctimas y a los acosadores ante un posible caso de grooming. ¡Escuchémoslo!🎞️



👉https://t.co/0vP36FuT7h https://t.co/Aq9HWCbcZA — Grooming Argentina (@GroomingArg) April 12, 2023

"Esto va a cambiar si Argentina tiene su primera línea de reporte, que va a estar anclada en nuestro país y ya no más en Estados Unidos. Es importantísimo en esta lucha que llevamos durante años"

Se trata de la red Inhope (International Association of Internet Hotlines).

El Grooming en el país

La Argentina se prepara para integrar una red global que alerta sobre imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes (NNyA), que cuenta ya con la participación de 50 países, entre ellos sólo tres latinoamericanos, lo que, que será quien administre la línea junto al apoyo operativo de la Policía Federal Argentina (PFA)., "la única red global de líneas de reporte oficiales para denunciar material de abuso sexual de NNyA, mal llamado 'pornografía infantil', sancionado en el artículo 128 de la ley 27.436 del Código Penal Argentino", remarcó la organización en un comunicado.Argentina, a través de la ONG Grooming Argentina y la PFA,, horario de Argentina, en un encuentro en Malta.De concretarse,Al respecto,, aseguró que esta posibilidad supone “un hito histórico para el presente y futuro de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”.Durante la votación estará presente Navarro, en representación de la ONG, junto a Alejandro Ñamandú, titular de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA, fuerza de seguridad que llevará adelante la respuesta operativa a las denuncias recibidas por Grooming Argentina."Actualmente las imágenes y contenido de abuso sexual de NNyA halladas en las redes sociales en Argentina son reportadas por las redes sociales a una ONG de Estados Unidos, que lo remite luego a la Argentina y así le llega a la justicia local", explicó a Télam Navarro.Y continuó: "Esto va a cambiar si Argentina tiene su primera línea de reporte, que va a estar anclada en nuestro país y ya no más en Estados Unidos. Es importantísimo en esta lucha que llevamos durante años".La administración de las líneas de reporte de Inhope está a cargo de las ONG integrantes de la red y no de los Estados nacionales."Nosotros vamos a recibir y articular las denuncias y por un canal prioritario y exclusivo se van a remitir a la PFA cuando las imágenes estén alojadas en servidores de Argentina", sostuvo Navarro.Sin embargo, aseguró que Argentina "no es mayormente un país de producción (de este material), es decir, no está alojado en servidores de acá, sino que es un país donde se distribuye"., precisó el director de Grooming Argentina.En ese contexto, la mayoría de las denuncias de imágenes de abusos sexuales de NNyA "seguramente estén alojadas en servidores en cualquier otro país del mundo"., agregó Navarro.Por su parte, el titular de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA destacó la importancia de contar con esta línea en el país para atender este delito que,En la Argentina, a 1 de cada 4 NNyA les solicitan material en contexto de desnudez, alertó un informe realizado por el Equipo de Investigación Forense de Grooming Argentina, publicado en noviembre pasado.Para atender este delito,, utilizada y trabajada en conjunto por la PFA y el Ministerio de Seguridad de la Nación."De esta manera, aquellos NNyA damnificados en el interior del país que no tienen acceso a una fiscalía o juzgado para denunciar o por alguna razón no lo pueden hacer, podrán hacerlo con un celular a través de la plataforma y automáticamente la denuncia se refleja en la PFA",Actualmente,"La 24/7 es una red policial, en este caso (red Inhope) son ONGs de todo el mundo que trabajan con pedidos de auxilio a nivel mundial. Son autopistas de información que automáticamente se judicializa y, en nuestro caso, acudiría el accionar de la Justicia por medio de la PFA", agregó Ñamandú.Y concluyó: