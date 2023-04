Gran expectativa por el sorteo del Mundial sub 20

Foto: TW @FIFA

Argentina, una potencia en la categoría

, que se convirtió en sede tras la baja de Indonesia, en el torneo que se jugará desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio.La ceremonia comenzará a las 10.45 de la Argentina, con transmisión del canal de streaming FIFA+ y DirecTV Sports (Canales 610 SD y 1610 HD).En la fase de grupos, como sucede en el Mundial de mayores, no podrán enfrentarse equipos de la misma Confederación, por lo que en el bombo 2 (Inglaterra, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia) podría darse el cruce sólo con tres rivales.Además, en el bombo 3 (Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi) la suerte estará del lado del conjunto de Javier Mascherano si logra evitar a Nigeria y Japón.Finalmente, el bombo 4 será integrado, en principio, por los rivales de menor nivel: Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.Justamente allí estará, seleccionado al que Indonesia no quiso recibir y en consecuencia perdió la organización del torneo.El primero que se manifestó en relación al sorteo es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),, y escribió en su cuenta de Twitter: "El día viernes estaremos en Zúrich para presenciar el sorteo del mundial Sub-20, a disputarse en nuestro país"."Las mayores promesas del fútbol mundial competirán en la tierra de los campeones del mundo. Estamos trabajando para que el evento sea algo histórico. La alegría es total", afirmó Tapia.Por su parte, el Ministro de Turismo y Deportes,, comentó: "La expectativa es grande desde todo punto de vista. Es el evento más importante para la Argentina después de mucho tiempo y es el torneo más importante para la FIFA después del Mundial de mayores"."Tendrá un impacto importante de turistas. Vamos a terminar de designar las sedes en estos días y pondremos a los equipos de Uruguay y Brasil en sedes que les generen facilidades a sus hinchas para venir. También planeamos vuelos especiales con Aerolíneas Argentinas para que lleguen con facilidad. Lo mismo correrá para Colombia", avisó en diálogo con la radio online Futurock.Hasta el momento, la única certeza es que San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, Chaco y La Plata recibieron la visita técnica de FIFA a lo largo de los últimos días."Israel puede ser otro seleccionado que traiga gente porque es una de sus pocas participaciones. Me parece que el movimiento de Claudio Tapia fue rápido y lo mismo nosotros con Sergio Massa. Además, el Mundial se jugará en el Interior en su gran mayoría y moverá turismo", describió Lammens.El ministro sostuvo que a 'Chiqui' Tapia le gusta "mucho ser dirigente deportivo" ante una consulta de una posible candidatura en las elecciones venideras.El Mundial contará con 24 participantes y Argentina, que no se clasificó deportivamente, será uno de los candidatos, según la historia de la edición Sub 20, en la que se quedó con seis títulos y tuvo su esplendor entre la última década del siglo pasado y la primera del nuevo milenio.Es quey los goles de Ramón Díaz, y luego esperó hasta Qatar 1995 con el ciclo deen el banco de suplentes.Desde ese momento,, ya que continuó con el bicampeonato mundial de Malasia 1997, uno de los mejores equipos con Juan Román Riquelme y Pablo Aimar, entre otros, y luego de un mal torneo en Nigeria 1999 se sobrepuso en el 2001 cuando fue sede.En ese campeonato, Argentina arrasó concomo líder futbolístico ycomo goleador.Poco tiempo transcurrió para sumar dos nuevas estrellas, una de ellas con, recordado en el Mundial de Holanda 2005 por iniciar el camino con una derrota ante Estados Unidos por 1-0 mientras el astro vio el partido desde el banco de suplentes.Eso le habría valido un reto al entrenador, que asumió luego de que Pekerman salte a la mayor, por parte del fallecido Julio Humberto Grondona y desde ahí Messi fue titular y figura del torneo, terminando como el MVP, goleador y campeón, con dos tantos en la final ante Nigeria.Apenas dos años después, con la camada dey varios futbolistas de Racing como, se repitió una vuelta olímpica en Canadá y desde ahí nunca se estuvo cerca de una estrella más, por lo que ahora, a pesar del presente deportivo en el Sudamericano, la oportunidad está cerca siendo locales.