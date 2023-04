Tierra del Fuego espera una "temporada invernal récord" gracias al PreViaje 4

Tierra del Fuego: El PreViaje 4 en otoño y una gran proyección para la temporada invernal.

“Abrimos la puerta a la temporada, iniciamos la temporada de otoño con el PreViaje que nos va a ayudar considerablemente a tener un gran movimiento pre temporada de invierno”

"El Turismo es la fuente de trabajo directa de más de 7 mil personas y abarca indirectamente a más de 16 mil personas"

Lo destacó el titular del @InFueTur , al resaltar la activa temporada estival consolidando también la generación de empleo y permanencia en el sector. pic.twitter.com/ftCz2g6r2C — Instituto Fueguino de Turismo (@InFueTur) April 12, 2023

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur),turístico en la provincia para el período invernal, al exponer un cuadro de situación del sector en Tierra del Fuego.“Abrimos la puerta a la temporada, iniciamos la temporada de otoño con el PreViaje que nos va a ayudar considerablemente a tener un gran movimiento pre temporada de invierno”, expresó Querciali.El titular del InFueTur señaló, por otra parte, que“Estamos haciendo el lanzamiento de la temporada de invierno propiamente dicho para recibir a todo el país a todos los turistas de argentinos que no pueden venir a visitar”, explicó en la Ciudad de Buenos Aires, donde el InFueTur desplegó su campaña promocional.“Tenemos un destino muy amplio que para toda la familia, que es para el esquiador, que es para el que quiere disfrutar de la nieve, que es para el que quiere disfrutar del paisaje, de la gastronomía, un lugar único y que lo seguimos trabajando fuertemente para seguir posicionando nos como el destino elegido”, ponderó.Sobre los cruceros,s que mantienen “un marcado crecimiento para la próxima temporada e inclusive para la temporada 2024/2025”.“Seguimos trabajando fuertemente en ese sentido, pero también en la recuperación del mercado internacional europeo y muy fuertemente ahora para el corto plazo, para la temporada de invierno, con vuelos directos que Aerolíneas pone de San Pablo a Ushuaia que nos da una vidriera y un posicionamiento para que ese ese mercado no visite”, subrayó.En otro orden,ser sede en Ushuaia del Foro Nacional de Turismo, que una vez al año reúne a los principales exponentes públicos y privados del país., expuso.También, definió que como “las bellezas solamente no alcanzan”, trabajan en el desarrollo de infraestructura para que ese crecimiento sea sostenido, mejorar la calidad de los servicios, mejorar la calidad de la atención y que la experiencia sea tan única que nos siguen recomendando” (Por Alejandro Delgado Morales).