Para De Pedro, JxC propone "concentración económica y un gobierno para los ricos"

Foto: Eugenia Neme

El ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro consideró este jueves que los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), y en contraposición, se pronunció en favor de impulsar"No estamos condenados al sufrimiento. Ellos (JxC) nos proponen que todos los recursos queden en manos de unos pocos. Nos proponen concentración económica, menor distribución del ingreso y palos para todos.En cambio, nuestra filosofía, nuestra forma de ser y sentir es que los recursos tienen que estar para mejorar la calidad de vida de las familias y de la sociedad", afirmó De Pedro esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.El funcionario afirmó además que una gestión del Estado "no puede permitir que unos pocos se queden con los recursos de todos" los argentinos."Defiendo lo que conozco. En los últimos 40 años vi todos los gobiernos que pasaron y me incorporé al de (el expresidente) Néstor Kirchner. A todos los otros los combatí con una generación de pibes que veíamos en la clase política a gerentes de los grupos económicos", reseñó.De Pedro sostuvo que "existe una lógica por parte de un sector político que pasa por responder a los grandes empresarios" y que está "en contra de los intereses" que tienen la mayoría de los votantes., se lamentó el funcionario.Por el contrario, insistió en que desde el oficialismo se propone salir con "un modelo productivo" y aseguró que desde hace tres años trabaja junto con los gobernadores en el diseño de una política similar a la que funcionó durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner"También tenemos que recordar cómo fueron esos gobiernos. Sé que es difícil para mucha gente por la cantidad de información que circula en contra de los modelos nacionales.Siempre debemos defender el interés de los argentinos y argentinas que es la característica de nuestra fuerza política", subrayó.En relación a las propuestas de JxC, De Pedro afirmó que le hacen acordar al 2001 y a todo lo que confrontaba desde su militancia en agrupaciones juveniles."Cuando veo lo que se está discutiendo me hace acordar mucho a mi militancia en el 2001, hablábamos de FMI y ajuste. Me parece que estamos retrocediendo a una discusión muy similar a esa. Casualmente, hoy vemos que están los mismos actores: Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta", indicó.Consultado sobre si avizora la realización de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Frente de Todos (FdT), De Pedro se mostró esperanzado en relación a que el Consejo del Partido Justicialista (PJ) alcance en su reunión de mañanasobre una eventual competencia interna."Nos urge tomar decisiones para que la sociedad pueda tener una alternativa ante estos discursos desmoralizantes. Creo que sí, que se pueden ganar las próximas elecciones, por supuesto", puntualizó en relación a las chances que tiene el FdT en los próximos comicios generales.