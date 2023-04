Gran Bretaña en vilo por la posible destitución del ministro de Justicia

La investigación se centró en ocho denuncias formales contra el ministro Raab, que involucraban a al menos 24 personas. / Foto: AFP

Colegas de Raab, no involucrados en el expediente, dijeron que el funcionario podría ser "bastante menospreciador" y reconocieron que hizo llorar a un miembro del personal

El ministro de Justicia y viceprimer ministro británico, Dominic Raab, podría ser destituido si se comprueba que intimidó o acosó laboralmente a funcionarios públicos, tras ser acusado por varias personas de intimidación laboral.Después de meses, se espera que se publique el resultado de la investigación sobre estas acusaciones, además de una decisión del primer ministro, Rishi Sunak, sobre lo que sucederá con Raab.El abogado Adam Tolley KC, estuvo investigando quejas de varios funcionarios sobre la conducta de Raab.Los hechos denunciados habrían ocurrido en períodos en los que se desempeñó como ministro para el Brexit de expremier Theresa May, como ministro de Justicia y luego como responsable de Relaciones Exteriores bajo Boris Johnson., que comenzó en noviembre pasado.Colegas de Raab, no involucrados en el expediente, dijeron que el funcionario podría ser "bastante menospreciador" y reconocieron que hizo llorar a un miembro del personal.Sin embargo,de acoso.Sunak recibió un informe sobre las afirmaciones de que Raab intimidó al personal en varios roles ministeriales, y se espera que tome una decisión sobre el futuro de su aliado.Aunque, lo cierto es que, según consignó la prensa local.El resultado de esta investigación y la decisión de Sunak tendrán un gran impacto en el futuro de Raab y su carrera política.Un excolega parlamentario dijo que Raab no era un acosador, pero que los informes sobre su comportamiento le hicieron reflexionar sobre lo que él mismo había visto de primera mano., dijo a la BBC de forma anónima, tras asegurar que esa fue probablemente una de las cosas que encontró más incómodas."Creo que si un colega llora y vuelve a su escritorio y todavía está preocupado, y eso sucede más de una vez, entonces creo que cualquiera debería reconocer que alguien está herido por esa interacción", agregó, según la cadena de noticias pública.