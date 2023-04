Agonía, embarazo y guerra: la foto que ganó el concurso World Press Photo 2023

El fotógrafo y cineasta ucraniano Evgeniy Maloletka obtuvo el premio del concurso World Press Photo 2023. Foto: Evgeniy Maloletka

El fotógrafo y cineasta ucraniano Evgeniy Maloletka obtuvo el premio del concurso World Press Photo 2023, con una imagen que capta el momento en el que una mujer a punto de dar a luz es trasladada a un hospital, en medio de la guerra en Ucrania.La fotografía, elegida por unanimidad por el jurado,, quien también captó imágenes de niños heridos o agonizantes como consecuencia de las bombas, y a sus desesperados padres., sostuvo.El hecho ocurrió el 9 de marzo de 2022, cuando las tropas rusas sitiaron y bombardearon la zona en Mariupol, y Maloletka captó el momento en que la víctima era trasladada en una camilla a otro centro de salud.La mujer, de 32 años,con la pelvis destrozada. Publicada por la agencia Associated Press, la foto que exhibe una tragedia personal es testimonio de la destrucción que causó el ataque ruso contra objetivos civiles, lo que se considera un crimen de guerra para la justicia internacional.El ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, alegó que el hospital había sido tomado por paramilitares y los pacientes y el equipo médico habían sido evacuados. Pero, una investigación a cargo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), reveló que el centro fue atacado deliberadamente por Rusia, consigna el diario El País.Según el jurado de World Press Photo, organizado por la Fundación del mismo nombre, con sede en Ámsterdam, la instantánea "transmite el padecimiento de los civiles en una guerra".En la imagen, el niño Khalil Ahmad exhibe la cicatriz que le dejó la cirugía con la que se le extrajo el riñón que fue vendido para mantener a su familia. Los padres del niño de 15 años, no podían comprar alimentos para sus once hijos, por lo que, en un intento desesperado por salvar a la familia, decidieron vender el riñón izquierdo de su hijo mayor, por 3.500 dólares., en agosto de 2021. Como consecuencia de esa situación, el dolor crónico y la falta de fuerzas le impiden llevar al niño una vida normal desde la operación. El desempleo y el hambre han aumentado el tráfico ilegal de órganos en el país, según se recuerda en la presentación de esta categoría."Se reflejan los fallos de la aventura estadounidense en Afganistán, y cómo han afectado a la gente. Es un trabajo extraordinario que desvela la vida bajo los talibanes", señaló el jurado.En tanto,que ilustra el impacto de la gestión del agua en Asia Central tras la desintegración de la Unión Soviética, y por la crisis del clima. Durante décadas, el agua de los ríos Syr Darya y Amu Darya fue manejada de forma pacífica por Tayikistán y Kirguistán, y por parte de Uzbequistán y Kazajistán. "Sin embargo, la sequía, los desencuentros y la mala política enturbian esta cooperación", explican en World Press Photo.Para el jurado,Las fotos fueron publicadas en VII Photo/National Geographic Society., para preservar la memoria de un pueblo de pescadores, amenazado por la contaminación del canal de Mahmoudiyah, a lo largo del cual construyeron sus viviendas.El Gobierno egipcio ha realojado a un tercio de esta población, y el fotógrafo los animó a crear un archivo para salvaguardar la memoria colectiva, que el jurado ha considerado "un trabajo excelente que ofrece la oportunidad de actuar recíprocamente con esta historia".