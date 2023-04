Lammens: "No tengo problema en ponerle el pecho a lo electoral"

Matías Lammens. Foto Alejandro Moritz.

El Ministro de Turismo y Deportes, Matías, pero aclaró que no tiene "problemas en ponerle el pecho a lo electoral" si el Frente de Todos (FdT) lo requiere como candidato de cara a las próximas elecciones."Me considero alguien mucho más preparado y eficiente en la gestión, pero después veremos. Si el frente político considera que puedo aportar en otro lugar, también lo voy a hacer. No tengo problema en ponerle el pecho a lo electoral. Todo lo contrario, es un orgullo si el resto de mis compañeros creen que puedo aportar desde otro lugar", afirmó Lammens en declaraciones a la radio online Futurock.En ese sentido,en la aplicación de políticas, y consideró además que sería una "irresponsabilidad" entrar en "discusiones estériles" sobre la interna del FdT."Es una irresponsabilidad agredirnos, ponernos etiquetas y hacer internas a cielo abierto. Conmigo no cuenten para que vaya por los medios ventilando cosas. Si nos podemos sentar y plantear nuestras diferencias en una mesa y las podemos saldar en una lista de unidad, genial, si no iremos a unas PASO", señaló Lammens.En otro orden,al afirmar que se "está ocupando con mucha vehemencia" de resolver los problemas económicos que tiene Argentina en la actualidad."Cuando la gente ve los problemas que tenemos, económicos o la inflación, que son problemas que el ministro de Economía (Sergio Massa) está tratando de resolver con mucha vehemencia, y ve que nos peleamos por candidaturas o como en Juntos por el Cambio (JxC) se modifican las reglas electorales, ahí empiezan a crecer las opciones antipolítica, y eso es muy peligroso para Argentina", completó.