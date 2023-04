Massa anunció la participación privada en el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner

El ministro se reunió con el Presidente tras el anuncio sobre las inversiones en el Gasoducto / Foto: Presidencia.

El ministro de Economía,(GPNK) se pondrá en marcha inmediatamente después de la inauguración de la primera etapa, y que se invitará al sector privado para que junto con el Estado trabajen "de manera colaborativa y asociada".Massa formuló declaraciones al participar en modo remoto del encuentro Experiencia IDEA Energía, que se lleva a cabo en el Hotel Casino Magic de la ciudad de Neuquén.En su disertación, el titular del Palacio de Hacienda, como "las cuatro patas claves de la mesa para ponerle un paraguas al 2030", en referencia a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)., enfatizó, luego de señalar que con el desarrollo del sector "pretendemos generarle a la Argentina un 'segundo campo'", en cuanto a sus potencialidades para la generación de divisas, "mucho más en este contexto de restricción".Al respecto, instó a, para remarcar la importancia de cada una de las partes involucradas, ya que la actividad se vería en dificultades "sin trabajadores bien pagos y registrados, sin empresarios que inviertan, sin los ingresos que el sector representa para las provincias y la Nación, sin las reglas de incentivos".Asimismo, reiteró las diferencias entre los países centrales y los que están en vías de desarrollo en materia de transición energética, puntualizando que los segundos son "acreedores ambientales" y que en consecuencia no pueden tomarse criterios uniformes, ya que para los desarrollados se requieren tareas de "mitigación", y para América Latina de "adaptación".Por tal razón,de organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) o el Banco Mundial, que sostienen que el gas no es una energía de transición y, en consecuencia, son renuentes a financiar obras de infraestructura relacionadas con ese combustible.En contraposición, valoró la "otra mirada" del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, ex Corporación Andina de Fomento), que "nos financia con 540 millones de dólares para la operación del Reversal del Norte, que nos permitirá inyectar gas de Vaca Muerta para el Norte Argentino".En ese sentido, subrayó que, debido a que "la transición energética de América Latina es distinta de la de los países desarrollados, que son responsables del daño ambiental, a diferencia de nosotros, que somos acreedores ambientales"."Por una cuestión económica y también ambiental, la transición de esta región tiene que ir más allá del recorrido de las energías limpias, vamos a defender el rol del gas como energía de transición", sostuvo.Massa también anunció que "el día que inauguremos" la primera etapa del GPNKy que para esa instancia "vamos a invitar a invertir al sector privado", de manera que la obra permita "el desarrollo del Litoral" y el acceso a "potenciales mercados externos"."Queremos que el sector privado y el Estado trabajen de manera colaborativa y asociada", manifestó.También remarcó la importancia de "terminar con el Reversal del Norte", en el marco de "lo que representa en el corto plazo el declino de la cuenca de Bolivia y lo que representa Mato Grosso do Sul", con la puesta en marcha de "una de las plantas de fertilizantes más grandes de la región".El desarrollo de esa planta, indicó, "es un factor esencial para la segunda turbina de la economía argentina, que son los agronegocios".Con la puesta en funcionamiento de las obras mencionadas, Massa pronosticó que "en términos de números, eso significa cambiar para el 2030 a un modelo netamente exportador energético", con un "cambio de curva hacia el 2025, con volúmenes (de producción de hidrocarburos) multiplicados por cuatro o cinco".Previo a la intervención de Massa, en el encuentro se contó con la participación de la secretaria de Energía, Flavia Royon, que en diálogo con el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, sostuvo que "el balance energético este año va a estar en equilibrio y el año que viene va a dar entre 8.000 y 12.000 millones de dólares" de superávit.