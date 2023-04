Al menos 85 muertos por una estampida en un centro de ayuda de Yemen

La estampida se produjo después de que se escucharan disparos y provocó al menos 85 muertos / Foto: AFP.

La guerra civil Desde hace más de ocho años, Yemen está devastado por la guerra entre los rebeldes hutíes, respaldados políticamente por Irán, y las fuerzas gubernamentales apoyadas por una coalición militar encabezada por Arabia Saudita.



El conflicto empezó en 2014 cuando los rebeldes hutíes tomaron la capital. Un año después, la coalición liderada por Arabia Saudita intervino para respaldar al gobierno reconocido internacionalmente.



La guerra civil iniciada en 2014 provocó cientos de miles muertos y desapariciones / Foto: AFP.

Disparos al aire

La pobreza Yemen es la nación más pobre de la península Arábiga y es golpeada por la larga guerra, por la que cientos de miles de personas han muerto, y millones están al borde de la hambruna.



Más de dos tercios de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según la ONU, incluso empleados gubernamentales en zonas rebeldes no han recibido sus sueldos de funcionarios durante años.



Además, 21,7 millones de personas, lo que equivale a dos tercios de la población, necesita asistencia humanitaria este año, de acuerdo a Naciones Unidas.



Tres personas fueron detenidas por el incidente ocurrido en Sanaá, dijo el jefe de la policia

La violencia y la pobreza dejó a dos tercios de la población debajo de la línea de pobreza / Foto: AFP.

Un símbolo de paz

Al menos 85 personas murieron este jueves y cientos resultaron heridas, en momentos en que se iniciaba una entrega de asistencia por la fiesta islámica del Ramadán, una de las peores tragedias en el empobrecido país golpeado por la guerra civil.La estampida ocurrió cuando en el país de la península Arábiga empieza a vislumbrarse el fin de una prolongada guerra civil de ocho años entre el movimiento rebelde de los hutíes y el Gobierno, apoyado militarmente por Arabia Saudita.Un responsable de seguridad de los hutíes dijo queen el distrito de Bab al Yemen de Sanaá, en la parte vieja de la capital, informó la agencia de noticias AFP."Hay mujeres y niños entre los muertos", dijo el responsable, que pidió no se identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa.La avalancha se produjo en un colegio donde-unos 8 dólares-, lo que había congregado a una multitud, algo habitual durante el Ramadán, el mes sagrado en el que los musulmanes ayunan entre la salida y la puesta del sol, y que termina esta semana.El acto había sido organizado por comerciantes de la zona. Sanaá se encuentra controlada por los hutíes.Tras el incidente,, pero muchos no pudieron entrar porque había altos cargos hutíes visitando a las víctimas.Las fuerzas de seguridad se desplegaron en el lugar del suceso e impedían el paso de las personas que se acercaban para encontrar a sus familiares.La TV hutí Al Masirah difundió imágenes desgarradoras depor encima del resto para salir de la aglomeración. Otras imágenes mostraban los cadáveres en el suelo en medio del pánico.Posteriormente, el sitio quedó cubierto de pilas de sandalias abandonadas, ropa y una muleta, mientras agentes policiales recogían evidencia.Se investiga si la tragedia se desencadenó, luego que testigos aseguraran que los hechos se iniciaron tras escucharse sonidos de balas.El jefe del Comité Supremo Revolucionario de los hutíes, Mohamed Ali al Huthi, atribuyó la estampida a la "aglomeración". El jefe policial rebelde Mahdi al Mashat dijo queUn impulso creciente para una tregua y un diálogo de paz se produjo cuando funcionarios sauditas conversaron la semana pasada con responsables hutíes,Los combates decayeron significativamente desde que el año pasado. La calma se mantiene a pesar de que el pacto expiró en octubre.