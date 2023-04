Barcelona presentará ante LaLiga la propuesta que le hará a Messi para que vuelva

Barcelona sueña con el regreso de Messi.

Javier Tebas es el presidente de LaLiga.

Barcelona está ultimando los detalles de la propuesta que quiere presentarle a Lionel Messi para regresar a Barcelona y que será evaluada por LaLiga, cuyo presidente, Javier Tebas, mostró muy buena predisposición para que se concrete el regreso del rosarino, quien no seguiría en el PSG.Según lo informó el periódico catalán Mundo Deportivo, Barcelona desea presentar su plan para Messi a la LaLiga para que la revise y le dé su aprobación lo antes posible.En Barcelona se recibieron con optimismo las palabras de Tebas, sobre Messi, quien lejos de mostrarse esquivo o reacio a las intenciones del club azulgrana de recuperar al rosarino se mostró colaborativo, aunque dejó claro que no va a tocar las reglas del "fair play" financiero para dar un trato favorable al equipo catalán."Como soy fan de Leo Messi y creo que es el mejor jugador del mundo, ojalá pueda volver al Barcelona. Lo deseo, porque me gustaría que jugase en nuestra competición", señaló Tebas, quien está lejos de desconocer que LaLiga perdió mucho nivel e interés sin el argentino campeón del mundo.De esta manera, Barcelona quiere presentar la propuesta a Messi para que sea revisada por LaLiga paso previo a enviársela a Jorge Messi, padre del crack argentino.Barcelona desea proponerle a Messi un retorno por uno o dos años, priorizando ese segundo año para disfrutar más del argentino en sus filas y porque, según los cálculos de las obras del Camp Nou, Leo podría jugar de nuevo en el estadio azulgrana tras la fase de las obras en el Camp Nou que obligará al equipo a jugar en Montjuïc.Messi podría participar en los actos del 125 aniversario del club y al dirigencia está segura de que la vuelta del campeón mundial podría reportar, como mínimo, el 25 por ciento de los ingresos del club cada temporada que esté.