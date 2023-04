Conmemoran los 80 años del Levantamiento del Gueto de Varsovia

Un acto internacional en "honor a la vida" y la "memoria, dignidad y justicia", con motivo del 80º aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, se realizó en el Salón Blanco del Ministerio de Educación, en el que participaron el presidente de laAsimismo, asistieron la secretaria de Educación,, así como integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo y sobrevivientes de Auschwitz., expresó a Télam Horestein."Cuando nosotros hablamos de genocidios, no pensamos solo en el genocidio del pueblo judío, sino pensamos en todos los genocidios. Por eso volviendo a la educación, esta se enlaza un poco con la memoria, lo que hacemos es que los jóvenes tomen conciencia de lo que sufrieron las generaciones pasadas y a los negacionistas tenemos una respuesta muy corta para darles. Fueron 30.000 los detenidos desaparecidos y fueron 6 millones los los judíos asesinados", sostuvo.El comienzo del acto fue presidido por las estrofas del himno nacional, con todos los presentes de pie, y luego sonó el himno de los partisanos."Centenares de jóvenes y adultos conformaron un ejército clandestino, para ellos era más honroso morir combatiendo que morir en una cámara de gas", se escuchó a través de una voz en off."Más de 20 organizaciones organizaron este homenaje, y quiero celebrar que se haga en este Ministerio, porque hay una parte de homenaje a las víctimas y sobrevivientes, pero también a la resistencia. La dignidad, la igualdad, justicia y libertad eran las banderas que llevaban estos héroes de Varsovia. En educación tenemos que luchar por estas palabras y homenajear a los sobrevivientes", manifestó Gvirtz.Por su parte,"La población del gueto había aprendido a resistir, esa era la manera de sobrevivir al horror. Recordar para prevenir y educar en valores, solidaridad, justicia social, igualdad. El olvido se asocia a la impunidad y sin memoria no se puede alcanzar la paz. Hoy más que nunca la memoria y la educación sirven para luchar contra quien amenaza la democracia. Esta conmemoración nos tiene que hacer reflexionar. Nos tenemos que preguntar cómo generar cambios en las sociedades para que se respeten las diferencias, no podemos defraudar a los sobrevivientes que van guiando nuestros pasos", pronunció más tarde en su discurso.Seguidamente, se dio paso al encendido de velas blancas en manos de Lea Zajak Novera (96), una sobreviviente Auschwitz en "memoria de los y las seis millones de asesinados en los campos de exterminio", "por quienes trabajan por un mundo sin odio, educando para el futuro", fue el mensaje de la última de las seis velas que se encendieron y mientras una artista hacía sonar el arpa."Estoy emocionada. De todo el dolor que tengo en el corazón también siento las ganas de la lucha por la vida. Hace 80 años estaba con mi familia refugiada en Auswitchz. Luego perdí a 80 personas de mi familia. Ellos decidieron morir luchando contra los asesinos. Lucharon contra el ejército más poderoso. Ese grupo de hambrientos, harapientos y sin armas mantuvieron en vilo casi tres semanas al ejército más importante del mundo. Esto no se puede olvidar nunca y las jóvenes generaciones tienen que mantener la memoria. El destino eligió que sobreviviera. Y por eso tengo que transmitir esta historia para que el ser humano no olvide, luche y el futuro sea algo mejor", manifestó la mujer, quien fue ovacionada de pie con un fuerte aplauso y emoción de los presentes.Otros miembros de la ICUF estuvieron presentes a través de vídeos en los que enviaron sus reflexiones sobre el acto conmemorativo., indicó a Télam Juan Pablo Moyano, nieto restituido, integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo.El acto finalizó con un vídeo del cantante León Gieco interpretando su tema "La Memoria".El gueto de Varsovia, en Polonia, f