Denuncian hechos de violencia en una asamblea estudiantil de la Facultad de Derecho de la UBA

batalla campal en la Facultad de Derecho.//Foto captura TW

Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron la presencia de fuerzas de choque que impidieron con violencia el acceso a integrantes del Centro de Estudiantes a una asamblea para votar una reforma estatutaria de esa institución.



El hecho denunciado ocurrió esta mañana en el edificio de Figueroa Alcorta 2263, en el barrio porteño de Recoleta, en una asamblea extraordinaria que reformó el estatuto del Centro de Estudiantes de Derecho de la UBA, cuya presidencia pertenece a la alianza Franja Morada y Nuevo Derecho.



Uno de los temas que más discusiones generó fue la reforma electoral de los centros de estudiantes, que establecía un plazo de dos años para la realización de elecciones.



"La asamblea estaba hecha para las 10 y había mucha demora. Pero la Franja cortó el ingreso de los estudiantes e hicieron la asamblea. Cuando quisimos ingresar, Franja Morada dio la orden a patovicas para atacar a los estudiantes que trataban de ingresar a la asamblea", afirmó a Télam Tatiana Fernández Martí, representante del Partido Obrero en la facultad.



La dirigente estudiantil criticó a la actual gestión del Centro y afirmó: "La Franja actuó con patovicas y vallas para tratar de robarse las elecciones. Además, ellos lo quieren hacer en otras facultades al ser parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA)".



Agregó que "esta reforma es una forma de que las autoridades tengan injerencia en las elecciones y demuestra la influencia en ese espacio de (el vicerrector de la UBA) Emiliano Yacobitti y (el senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño) Martín Lousteau".



En relación a los hechos violentos ocurridos dentro de la facultad, La Cámpora Derecho afirmó en redes sociales: "Mediante vallas, golpes, patovicas y amenazas, Franja Morada y Nuevo Derecho impidieron que cientos de estudiantes participen de la asamblea".



"No pudieron convocar a la cantidad que querían para cancelar las elecciones y recurrieron a la violencia", indicaron desde la agrupación que conforma la primera minoría del centro de estudiantes.



Y agregó: "Exigimos a las autoridades de la Facultad que tomen medidas sobre esta situación".





VIOLENCIA CONTRA LXS ESTUDIANTES.



Mediante vallas, golpes, patovicas y amenazas Franja Morada y Nuevo Derecho impidieron que cientos de estudiantes participen de la asamblea. pic.twitter.com/CCqpEYRYxh — La Cámpora Derecho UBA (@Campora_Derecho) April 19, 2023

Verguenza total. La Franja Morada quiere eliminar las elecciones anuales en los centros de estudiantes y para llevarlo a cabo están dispuestos a todo.



Desde el regreso de la democracia no se ve un ataque tan grave https://t.co/ur2idfD9LZ — Luca Bonfante (@LucaBonfante98) April 19, 2023

En tanto, lapor los hechos violentos. "Todo fluyó con normalidad, hasta que La Cámpora notó que no llegaban con la cantidad de estudiantes para votar en contra de una reforma que amplía derechos y moderniza el estatuto, decidieron generar la violencia que todos estamos acostumbrados a vivir cuando los resultados no están a su favor", remarcaron desde la alianza."Lamentamos que haya vuelto la violencia de las agrupaciones kirchneristas a la Facultad de Derecho y esperemos que hechos como estos no se repitan", cerró el mensaje.Por su parte, ladenunció el intento de "eliminar las elecciones anuales" en los centros de estudiantes de la UBA y advirtió que se trata de una "maniobra antidemocrática sin precedentes" por parte de los sectores del movimiento estudiantil que buscan "autoextenderse el mandato un año más"."En una maniobra antidemocrática sin antecedentes en la UBA desde el regreso de la democracia. Las agrupaciones de la Franja Morada y las autoridades buscan eliminar las elecciones para centros de estudiantes y que solo se realicen cada dos años y pegadas a las elecciones de órganos de cogobierno", expresó la Juventud del PTS en un comunicado."El problema es que en muchas facultades esas comisiones directivas funcionan por las agrupaciones del rectorado, como la Franja Morada, la UES, o Nuevo Espacio. Entonces, es casi toda una puesta de escena montada sobre una falsa discusión, ya que en última instancia, la última palabra la tienen estas agrupaciones", explicó a TélamBonfarte sostuvo que las agrupaciones que responden a las autoridades de la UBA "decidieron autoextenderse el mandato un año más" para que las elecciones sean cada dos años atándolas a las elecciones obligatorias de autoridades la universidad.Recordó que "esta decisión fue tomada el año pasado" en un congreso extraordinario de la FUBA, donde "se votó una reforma del estatuto". Dijo que "esa reforma decía era que las elecciones en la federación iban a ser cada dos años, lo cual anticipaba cuál iba a ser la idea en los centros de estudiantes".Bonfarte aseguró que esto "demuestra la nula independencia que tienen esas agrupaciones de las autoridades" porque no quieren que "se expresen los distintos problemas que viene habiendo en la universidad" como la falta de horarios para cursar, la deserción o la situación de los docentes que "vienen de sufrir un ataque gravísimo ya que les quitaron la obra social".