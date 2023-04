Kicillof: "El movimiento obrero se comporta como la columna vertebral de la Argentina"

Foto: Alejandro Moritz.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "el movimiento obrero es la columna vertebral de la Argentina y el cerebro que indica para donde hay que ir", al participar en Mar del Plata del cierre del Congreso Nacional de Delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).Al mismo tiempo, los representantes de los obreros se pronunciaron por la reelección de Kicillof, quien agradeció a los trabajadores metalúrgicos que "nos dan una fuerza increíble para seguir desarrollando políticas a favor de los sectores trabajadores y populares"."El movimiento obrero se comporta como la columna vertebral de nuestro movimiento, del gobierno, de nuestra Argentina, como el cerebro que indica para donde hay que ir", aseveró el mandatario provincial ante más de mil representantes de seccionales de la UOM de todo el país.Kicillof estuvo acompañado por su jefe de asesores, Carlos Bianco; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, y el titular de la UOM nacional, Abel Furlán.En el encuentro desarrollado en el hotel del sindicato de Luz y Fuerza, Kicillof dijo que "aquí hay debate, reclamos, propuestas y queda claro que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, donde se le muestra al Gobierno y a la Argentina el rumbo que hay que tomar".El gobernador no dudó en manifestar que el movimiento obrero "está vivo y está luchando, no pasa mucho que trabajadores y trabajadoras pongan la pasión que se ve acá"."No es la primera vez que me invitan y les agradezco, vine como ministro, como legislador opositor y como gobernador", rememoró.Y aseveró: "Cuando nos quieren tirar el Código Penal o Civil o la Constitución mal interpretada no se termina discutiendo en un fallo o en un tribunal, se resuelve en la calle. Las proscripciones se resuelven así", en implícita referencia a la vicepresidenta Cristina Kirchner.Kicillof dijo además que en el macrismo "no hubo Ministerio de Producción, quisieron romper el aparato productivo y armar una Gestapo antisindical"."Por eso, cuando dicen que hay que defender a Cristina Fernández de Kirchner, no es por la persona, sino por lo que ella consiguió. No van por Cristina, van por los derechos que consiguió para los trabadores, para el pueblo" enfatizó.Los representantes de la UOM le pidieron al gobernador que continúe su mandato, oportunidad en la que Kicillof remarcó que "estoy muy agradecido por este apoyo de los metalúrgicos, ya que nos dan una fuerza increíble para seguir desarrollando políticas a favor de los sectores trabajadores y populares de la Argentina".Antes de participar del acto el gobernador recorrió los trabajos que realiza la provincia en la circunvalación de Mar del Plata, señalando a Télam que "para nosotros es muy importante esta obra que se da en el marco de un inversión superior a los 2.900 millones de pesos y beneficiará al sector industrial, al frutihortícola, al turismo y a los marplatenses y distritos vecinos en su conjunto".