Profesionales de la salud porteños suman críticas a la "tercerización" de la atención a embarazadas

Foto: Captura video TW

Profesionales de la salud de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron “la tercerización” del servicio de acompañamiento y atención a mujeres embarazadas a través deEl rechazo cayó sobre la medida que comenzó a aplicarse el lunes en hospitales y centros de salud porteños mediante un convenio firmado entre el Gobierno porteño –a través del Consejo Social que preside Cynthia Hotton- con la Fundación Vida en Familia, que coordina la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer Embarazada integrada por 400 ONGs de todo el país.El acuerdo establece la divulgación, a través de carteles y folletería –en los cuales priman los colores celeste y blanco- de la línea telefónica gratuita 0-800-333-1148 Vida de atención a la persona gestante y apunta a dar cumplimiento con la norma conocida como “Ley 1000 días”.“Es riesgoso tercerizar servicios cuando existen equipos de profesionales en el área de Salud que están capacitados para dar esa atención”, dijo a Télam uno de los trabajadores que integra la red de referentes para la atención a personas en materia de salud sexual y reproductiva.Y agregó que “es llamativo que estos equipos no sean tenidos en cuenta cuando en la Ciudad de Buenos Aires existe un cumplimiento amplio de las leyes que dan el acceso a las mujeres a sus derechos”.La instrumentación de la difusión de la línea 0800 fue repudiada también por legisladores de la oposición porteña; así como por movimiento como Amnistía Internacional y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.Por su parte, Hotton defendió el convenio impulsado desde el organismo que preside desde hace pocos meses al señalar que “desde la Ciudad de Buenos Aires no se brindaba información sobre la ley 27.611 y los derechos que la persona puede recibir”, por lo cual –sostuvo- fue “que impulsamos la aplicación de la ley”.Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, en tanto, informaron sobre la existencia del programa “A la par”, que implementa “acciones e intervenciones que se alinean con los propósitos que marca la ley 27.611”.“Está dirigido a familias de los barrios populares que estén transitando un embarazo y deseen ser acompañadas y a distintos espacios comunitarios que estén interesados en funcionar como sede de talleres sobre temáticas de derechos sexuales y reproductivos, prevención del embarazo no intencional, como también embarazo y crianza”, precisaron a Télam.