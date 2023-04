"Renfield: Asistente de vampiro", un moderno giro de humor negro al temible Drácula

Nicolas Cage en un encuadre y gesto que recuerdan a las versiones de "Nosferatu" de Murnau y Herzog.

Cage y Nicolas Hoult, con el "príncipe de las tinieblas" y Renfield, en esta nueva mirada de Hollywood a la leyenda.

La singular gráfica de la nueva versión del mítico Conde Drácula y su acólito.

El ganador del Oscarencarnan al famoso Drácula y a su sumiso ayudante en, nueva cinta dirigida porque llega mañana a las salas de cine con una ingeniosa y contemporánea vuelta de tuerca repleta de humor negro y hasta algunas dosis de acción para retomar la historia del emblemático "Príncipe de las tinieblas".Guionada poren base a una historia de-la mente detrás de los cómics "The Walking Dead" e "Invincible"-, el filme funciona como secuela directa de la precursora "Drácula" de 1931, que con la interpretación de Béla Lugosi dio nacimiento al terror como un género en sí mismo en el lenguaje cinematográfico, reconocible dominio de los estudios Universal durante la década del 30.Es esa misma casa la que ahora decidió rescatar aquel hito de su catálogo a poco más de 90 años de su lanzamiento, aunque con una continuación en clave actual que sirve además como posible epílogo de la narrativa escrita por Bram Stoker, esta vez centrada en Robert Renfield (Hoult), el abogado devenido en asistente del Conde que sobrevive al paso del tiempo fielmente luego de transformarse en "familiar" del monstruo y a base de la ingesta de insectos, de los que extrae una superpoderosa fuerza vital.Tras un siglo capturando víctimas para saciar de sangre a su amo, Renfield es el único que le permite sostener el repetitivo ciclo de obtención de poder y vitalidad, persecución y destrucción en manos de enviados de la Iglesia Católica y cazavampiros y la subsiguiente regeneración que requiere para seguir adelante con sus ambiciosos planes de dominación mundial.Sin embargo, la dinámica de mudanzas perpetuas y búsqueda de lugares para ocultarse de la luz solar y la sociedad no es lo único que comienza a resquebrajar la unión entre jefe y asistente establecida entre ambos: recién instalados en Nueva Orleans, Renfield espera hallar en un grupo de ayuda para personas codependientes y sometidas a relaciones abusivas a las próximas fuentes del elixir que Drácula precisa para retornar del estado putrefacto y débil en el que quedó tras su última huida.Las experiencias que escucha en el grupo y un no tan fortuito encuentro con la traumatizada pero justiciera Rebecca Quincy (), una oficial de la Policía desesperada por arrestar a los miembros de la mafia que asesinaron a su padre, le demuestran al protagonista que existe una realidad por fuera de la vida de servidumbre y malos tratos que soporta sin cuestionamientos y bajo amenaza.Asumiendo que se trata de un vínculo tóxico con su jefe y que él es suficiente por sí mismo -un tópico muy presente en el discurso social y fácilmente identificable por el público moderno-, Renfield decide alejarse de sus aparentes obligaciones y reconstruirse, alquilándose un modesto departamentito, cambiando de atuendos y forjando nuevas amistades desde la noción del bien hacia el otro y el cariño, aunque pronto sus esperanzas serán puestas en jaque al suscitar la temible reacción del rencoroso y megalómano Drácula.Con un correcto elenco que se completa con la participación de, entre otros, el cuarto largometraje en la carrera de McKay -que viene de realizar "LEGO Batman: La película" (2017) y "La guerra del mañana" (2021)- conquista cuando exagera en el terreno del horror, con grotescas secuencias de tripas y sangre volando por los aires, más que por las subtramas cercanas a lo sensible y emotivo que, aunque algo disonantes, balancean un acercamiento al género que también pide respiro en su retrato humorístico de la violencia., explicó Hoult, uno de los intérpretes más prometedores del rubro a sus 33 años, con una fama catapultada en 2002 gracias a un memorable paso como niño actor en "Un gran chico", al que le siguieron papeles en "Mad Max: Furia en el camino" (2015), "La favorita" (2018) y en la ácida serie "The Great".En esa línea, Hoult -en declaraciones a las que accedió Télam- agregó que, dijo.Cage, su genial contraparte en la producción, que desde los últimos años goza de un merecido reencuentro con las audiencias globales luego de un incongruente período del que salió con aplaudidos roles en "Mandy" (2018), "Pig" (2021) y "El peso del talento" (2022), comentó por su lado que su particular versión del Conde le sirvió como "reafirmación de que se puede transmitir mucho sólo con la voz y los ojos, incluso estando debajo de diez kilos de maquillaje".Además, sobre el papel, contó que si bien su Drácula favorito "siempre fue el de Christopher Lee" (en el filme de 1958 dirigido por Terence Fisher), su propio padre "fue la influencia más grande" para darle vida en "Renfield":, añadió.En tanto, señaló que, finalizó el actor.