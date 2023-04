Darán su testimonio dos personas que vieron las detenciones de los amigos de la víctima

Amigos de la víctima que son testigos en la causa / Foto: Daniel Davobe

Los testimonios que se han brindado en las audiencias

El pedido de justicia por el crimen del joven futbolista / Foto: Julián Álvarez

Los detenidos

La cuarta audiencia del juicio que se les sigue a, el adolescente de 17 años que fue asesinado a tiros en noviembre del 2021 en el barrio porteño de Barracas, se realizará este jueves y, mientras que también declarará quien era el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal (PFA) al momento del hecho.Fuentes judiciales informaron a Télam que la audiencia se llevará a cabo mañana a partir de las 9 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 porteño, ubicada en la calle Paraguay al 1536, y se espera que durante la jornada declaren dos vecinos del lugar del hecho que observaron las detenciones de los amigos de Lucas, Julián Salas (19) y Joaquín Zuñiga (19).A su vez, los voceros indicaron que también declararán ocho agentes de la PFA que no pudieron dar su testimonio durante la audiencia pasada, los cuales participaron de la recopilación de evidencias en el lugar del hecho.Entre ellos se encuentra el por entonces Jefe de la División Homicidios de la PFA, Gustavo Gauna, y el jefe de la Brigada Operativa de dicha división, el principal Gustavo Maciel.que atendió a Lucas González en el lugar de los hechos y señaló que escuchó a un efectivo decir a otros "nadie graba, nadie vio nada" y que percibió en el lugar "un clima tenso, de mucho nerviosismo".Anteriormente, había dado su testimonio Valeria Echeverría, médica a cargo del shockroom del Hospital Penna, quien estaba de guardia cuando Lucas fue ingresado en grave estado tras ser baleado y recordó que el paciente ingresó en estado "crítico" con un disparo en la cabeza y que vio que del cuerpo cayeron "dos elementos metálicos", que ella creyó que eran balas pero que un Policía le indicó que se trataba de casquillos.También declaró ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, el jefe segundo de la sección de Intervenciones Judiciales de la PFA, Pablo Andrés Blanco, quien complicó la situación de los efectivos acusados del asesinato al asegurar que la víctima y sus amigos no le parecieron delincuentes ya que "iban tomando mate, tenían botines y el auto no tenía pedido de captura".Por último, brindó su testimonio en la tercera audiencia el oficial Ariel Gastón Lamela, chofer del por entonces comisario inspector Santana, imputado por el encubrimiento del hecho, donde mencionó que notó "muy acongojado" a su jefe por lo sucedido, aunque refirió que lo vio conversar con uno de los policías acusados por el homicidio, Gabriel Alejandro Issasi (41), tras el hecho.Por el crimen de Lucas se encuentran detenidos y son sometidos a juicio desde el 16 de este marzo el mencionado Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37), quienes en la primera jornada del debate aseguraron que actuaron "en legítima defensa" y "en cumplimientos del deber", por lo que no cometieron "ningún delito"A los tres se les adjudica la coautoría del delito deAdemás, los tres enfrentarán cargos por las "tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley", en el caso de los amigos de Lucas.En tanto,, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos.Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y el mencionado Espinosa.Todos están acusados por "falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas" y, en el caso de Cuevas e Inca también por "falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados".