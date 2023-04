Martín Cauteruccio: "No vamos a pelear el descenso"

El uruguayo fue el autor del gol de Independiente en el clásico del domingo pasado contra Racing.

El atacante uruguayo, autor del gol de Independiente en el clásico del domingo pasado contra Racing que terminó 1 a 1, aseguró este miércoles que su equipo no va a pelear en la zona baja de la Liga Profesional de Fútbol., apuntó el futbolista, una de las figuras de Independiente, en una entrevista con TyC Sports.Además, el exdelantero de San Lorenzo, Aldosivi y Estudiantes de La Plata, valoró la llegada decomo entrenador tras los pasos breves de Leandro Stillitano y del interino Pedro Monzón."Creo que Zielinski es un técnico más equilibrado. Su propuesta no es salir jugando en un principio, pero sí se intenta salir a jugar y buscar el partido", manifestó."Merecíamos otro resultado en el clásico. Fuimos a buscar el encuentro. Sabíamos que era un partido aparte y sentimos calidez en la gente", analizó sobre el partido del domingo pasado en el Libertadores de América.Independiente no gana desde la primera fecha, cuando derrotó 1-0 a Talleres en Córdoba, y suma 10 puntos, por lo que está a dos unidades de Unión, último y en zona de descenso directo por tabla general."Tenemos que ser inteligentes y saber que River viene de muchos partidos ganados, es un equipo muy aceitado y nosotros tuvimos muchos cambios. Yo pasé ya por tres técnicos. No hay que volverse locos", adelantó sobre el partido a jugarse el domingo desde las 20.30, en el estadio MAS Monumental.Justamente, en relación con la visita al barrio de Núñez, Zielinski estudia quién reemplazará al lateral Ayrton Costa, quien llegó a cinco amarillas en el clásico, y para ese puesto hay dos nombres posibles: Damián Pérez o Edgar Elizalde.