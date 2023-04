Sebastián Luna y Nicolás Leiva: primer disco a dúo, estilístico y con guitarra propia

Luna: "En este disco intentamos ser estilistas y a la vez apuntamos a tener una voz propia".

Los destacados guitarristaspresentarán mañana a las 20.30 en la sala porteña La Scala de San Telmo,, su primer disco a dúo, que contempla piezas propias y versiones de obras populares de música argentina llevadas a su instrumento.indicó a Télam Luna -referente de la guitarra en la escena musical actual-, graficando de algún modo el pulso del álbum, concreción de un sueño que ambos vienen amasando desde la pandemia.Dueños de una sólida formación, de un largo recorrido y mucha actividad en el presente, "Donde se demora el tiempo", es a la vez resultado de 10 años de amistad y varios proyectos compartidos, en el que Sebastián toca la guitarra de ocho cuerdas y Nicolás el instrumento tradicional., apuntó Leiva.Cuando habla de distancia, Nicolás se refiere a que vive en Neuquén, mientras Sebastián, nacido en Río Grande (Tierra del Fuego), está radicado en Buenos Aires. Juntos decidieron embarcarse en esta travesía: la de reivindicar la esencia de la identidad y cultura propia, desde la música y la guitarra, que en Argentina tiene una larga tradición.A la presentación de "Donde demora el tiempo" en la sala ubicada en Dr. José Modesto Giuffra 371, del barrio de San Telmo, se sumarán los músicos y músicas que grabaron en el disco:Creado en pandemia, cuenta con seis canciones de su autoría y otras seis de compositores como Rudi y Niní Flores, Celedonio Flores y Homero Manzi, y Sebastián Piana, que estrenaron y rodaron en una gira de 10 días por la Patagonia.Sebastián Luna: Claramente. De alguna manera es una complicidad llena de guiños y sutilezas. Tocar juntos, más allá de que la música esté más o menos escrita, se completa con un montón de afinidades artísticas, discusiones estéticas y música ya compartida en los años de amistad.Nicolás Leiva: Fue un proceso de permanente comunicación para definir el repertorio y ajustarlo a la distancia. De esta forma, llegado el momento del encuentro, la música ya estaba sabida, y sólo era cuestión de ensamblarlo. Claro que durante la marcha siempre surge algún cambio, pero los ensayos son intensivos, para afilar todo el repertorio. Lo positivo es que en la distancia se puede ir pensando cada cual por su lado en una proyección común.SL: En particular "Trunca de la noche" era una composición previa de Nico, ya grabada en su disco "Día y noche". Un día tomando mate en casa escuchándolo, me surgió ponerle letra. Desde allí comenzó un intercambio de letras yendo y músicas viniendo que resultaron en los cuatro temas cantados del disco. Con Nico siempre nos planteamos tratar de ser lo más "estilísticos" posible al encarar músicas de distintas regiones del país. La cueca cuyana tiene un andar muy puntual en su tempo, giros melódicos, ejecución instrumental y registro poético, que es muy distinto a la huella pampeana u otras músicas, por poner un ejemplo. En este disco intentamos ser estilistas y a la vez apuntamos a tener una voz propia.NL: Los dos escuchamos mucha música variada que de alguna manera nos fue formando de manera integral. Así es como seguramente se traslucen elementos de géneros y estilos diversos, que convergen en nuestro entendimiento de la música argentina, y por lo tanto en este disco. De todas maneras, este diálogo entre diversos lenguajes ya viene sucediendo en nuestra música desde siempre, lo que tratamos de hacer es aplicarlo a nuestras posibilidades y gusto.SL: Las composiciones propias ya estaban ahí antes de que pensáramos en el disco. El tema "Nuevos rumbos" de Nico y "Nosotras", una cueca mía, fueron incluidos pensando en que la mitad del disco sea de obras propias. La selección del repertorio a versionar fue una búsqueda entre cosas que no fuesen muy habituales de grandes referentes: "Petit bar" es un tango de Roberto Grela que él nunca grabó y no hay versiones instrumentales anteriores. La figura de Tito Francia y su hermosa "Zamba de los adioses", muchísimo menos conocida que la tradicional "Zamba Azul". Tocar a los hermanos Rudi y Nini Flores, para mí uno de los dúos más perfectos de nuestra música, en dúo de guitarras fue todo un desafío.NL: Creemos que sí. Cualquier persona puede tener una guitarra en el placar y tañir algunos acordes para acompañarse. Por este motivo es tan vasta la literatura para el instrumento, sea tradicional o moderna, sea para solista o conjunto de guitarras, que la vamos a encontrar en cualquier expresión musical argentina: música norteña, chamamé, tango, música cuyana. Intentamos tomar esa tradición y continuarla según nuestra perspectiva.