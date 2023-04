Insúa: "Lo mejor sería jugar el lunes contra Platense"

Foto: Eliana Obregón.

✅️ Todo listo: se viene Fortaleza.



🔛 Entrada en calor.

📋 Táctico.

⚽️ Pelota parada.

🔄 Fútbol reducido.

🎙 Abierto a la Prensa acreditada.



Jalil Elías se entrenó a la par del grupo, con máscara de protección. pic.twitter.com/IHUEJcYsrJ — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 19, 2023

El director técnico de, señaló este miércoles que "lo mejor" para el equipo sería que el partido del sábado contrase pase para el lunes para tener "más tiempo" de recuperación.El "Ciclón" recibirá el jueves a Fortaleza, de Brasil, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana pero también piensa en el próximo compromiso del torneo 2023 de la Liga Profesional."Hoy debería estar confirmada la fecha. Puede ser el domingo pero sería mejor el lunes. Igualmente si tenemos que jugar el sábado, no hay problema", expresó Insúa en la rueda de prensa que brindó en la Ciudad Deportiva después del entrenamiento.El entrenador también se refirió a la convocatoria que recibió el defensorpara disputar un lugar en la lista final del seleccionado argentino Sub 20 y aclaró que no se opondrá a su cesión."Hay que colaborar con la Selección. Para el jugador es importante y si tiene que ir a jugar el Mundial, le vamos a desear mucha suerte y jugará en su lugar otro compañero", remarcó.El otro citado de San Lorenzo es el lateral derecho, quien juega habitualmente en la reserva pero que será promovido al primer equipo el próximo semestre.Con respecto al equipo para mañana, el "Gallego" indicó que espera la respuesta de la Conmebol para confirmar la presencia entre los titulares del mediocampista, quien por la fractura en los huesos de la nariz que sufrió el domingo debió tomar unos medicamentos que requieren la autorización de la entidad.