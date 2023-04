Los restos óseos hallados en José C. Paz eran de una mujer de 39 años víctima de femicidio

Lugar donde fueron encontrdos los restos de la víctima / Foto: CapturaStreet View

Silvia Lorena Sosa desapareció el 24/03 en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Por favor compartir, y si la ven avisar #URGENTE al Tel. 1157442110, o 911 #JoseCPaz #BuenosAires pic.twitter.com/nUSTw5I2NA — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) April 5, 2023

Hallazgo de los restos

Los restos de dos brazos semicalcinados que habían sido hallados en una vereda del partido de José C. Paz el 10 de este mes corresponden a una mujer de 39 años que fue víctima de femicidio, hecho por el que detuvieron a su expareja, informaron fuentes policiales y judiciales.En el marco de la pesquisa se estableció que los restos corresponden aquien fue víctima de un femicidio por el que fue detenido el último domingo su expareja, Sergio Oscar Cardozo (55).El hallazgo se produjo el último 10 de abril, del barrio Altube en el partido de José C. Paz, encontró los restos en la vereda y llamó al 911 para alertar a la policía.Según los voceros, en base a tareas realizadas se determinó que los brazos pertenecían a Sosa, una mujer que había sido vista por última vez el 24 de marzo, cuando fue a consumir bebidas alcohólicas a la casa de Cardozo, de quien se hallaba separada desde hacía cinco años y con quien tenía una hija.Días después, la actual pareja de Sosa, al no saber nada de ella, denunció su desaparición ante la policía.Tras el hallazgo de los restos el pasado 10 de abril, se estableció que habían sido arrojados allí la noche anterior y que fueron trasladados al lugar en un carrito de los empleados por los recolectores de cartones, dijeron las fuentes.En base a los elementos de prueba recolectados en la causa, los pesquisas de la Comisaría 3ra. de José C. Paz apresaron el pasado domingo a Cardozo, en el cruce de la Avenida Croacia y Santa Marta, cuando se disponía a huir de la zonaAntes, al allanar su vivienda,Al momento de ser detenido, Cardozo reconoció haber matado a Sosa luego de una discusión que ambos mantuvieron bajo los efectos del alcohol y las drogas.Por su parte, la hermana de la víctima, Edith, en diálogo con Crónica TV, dijo que el acusado admitió haberlaSegún Edith, hermana había mantenido una discusión con Cardozo a raíz de un posible abuso de él hacia la hija en común que tenía, por lo que le había dicho que lo iba a denunciar."Ella venía discutiendo con el hace rato por este tema, y yo la he escuchado a ella gritarle a él que lo iba a denunciar", agregó la hermana de la víctima.La causa penal, que en un principio se había caratulado como "hallazgo de restos óseos", fue recaratulada como "por la fiscal Lorena Beatriz Carpovich, de la Unidad Funcional N° 21 de los tribunales de San Martín.