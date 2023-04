De Pedro afirmó que el Frente de Todos va a "ofrecer una alternativa" en las PASO

De Pedro afirmó que el FdT "va a ofrecer unas PASO, una alternativa" en las próximas elecciones. Foto: Lara Sartor

Dijo que el espacio busca "recuperar el espíritu del peronismo". Foto: Lara Sartor

De Pedro planteó que Juntos por el Cambo "quiere el gobierno nacional para llevar adelante un plan de negocios". Foto: Lara Sartor

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro,, para poder recuperar el espíritu del peronismo y de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner” y cuestionó la iniciativa de Javier Milei de dolarizar la economía argentina a la que calificó de ser “una mentira de campaña electoral”.“A la gente que está desesperanzada también le vamos ofrecer unas PASO, una alternativa, para poder recuperar el espíritu del peronismo y de los gobiernos de Néstor y Cristina”, dijo De Pedro en declaraciones a C5N, tras participar del lanzamiento de “Aerolíneas Argentinas Cargo” en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza “Es un año de campaña, es un año de mentiras, de 'fake news' y de volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina como lo hicieron en 2015 y luego cuando gobernaron no solo que no pudieron resolverlos, sino que los multiplicaron a los problemas”.“Por eso -continuó De Pedro- no me resulta extraño que algunos dirigentes irresponsables estén mintiendo a la sociedad y proponiendo cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo”.“Yo soy muy desconfiado de las encuestas. Hay que ser un poco más desconfiado de lo que se escucha en los medios, aunque sí es cierto que hay un descontento en una parte de la sociedad porque llevamos 8 años, 4 de Cambiemos y 4 de nuestro gobierno, que con la pandemia, la guerra, la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, hay gente que no ve que hay actitud y provoca la desesperanza”., indicó.Durante la entrevista,y recordó que "el Grupo Macri es un grupo económico de la Argentina, el famoso grupo o uno de los grupos económicos que con la dictadura estatizó la deuda privada, su deuda, un grupo económico que tenía una deuda externa, la estatizó, estatizaron la deuda privada”.“A partir de ahí se dieron cuenta que los mayores negocios los hacen con el Estado, así que esa es la casta de empresarios que a lo largo y ancho de los últimos 70 años vienen fundiendo periódicamente a la Argentina”, concluyó.Para el ministro, “el gobierno de Cambiemos lo único que tiene es usar algunas técnicas de comunicación porque cuando tuvieron que gobernar fundieron al país”.