Allanaron los departamentos del imputado Sáenz Valiente y de la víctima, Emmily Rodrigues

Domicilio del empresario Sáenz Valiente / Foto: Pablo Añeli

Los investigadores allanaron el sexto piso / Foto: Pablo Añeli

Reconstrucción del hecho

Luego se hará una reconstrucción del hecho / Foto: Pablo Añeli

Los departamentos del liberado empresarioen el barrio porteño de Retiro, y el de la víctima, en Parque Chacabuco, eran allanados en el marco de la causa por la muerte de la modelo brasileña de 26 años que cayó de un sexto piso, en búsqueda de drogas, medicamentos y evidencias científicas, informaron fuentes judiciales y policiales.Detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad ejecutaban las dos órdenes de allanamientos dispuestas, entre otras medidas, por el juez de la causa, Martín Del Viso, en laEl primer objetivo es el mismo departamento donde ocurrieron los hechos la madrugada y la mañana del 30 de marzo último, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, el domicilio particular del imputado Sáenz Valiente en Retiro., señala el juez en su resolución.Del Viso propuso incluso que se podía invitar al propio Sáenz Valiente a la diligencia para que aporte la clave de la caja fuerte para evitar que sea abierta por la fuerza.Sin embargo, el abogado del empresario, Rafael Cúneo Libarona, presente en el allanamiento, aclaró a la prensa queporque “es del (ex) propietario del departamento”.Según el defensor, su cliente pidió que la abran porque “nunca la utilizó” y agregó: “Todo lo que haya adentro, si es que hay algo, cosa que dudamos porque nunca la utilizó, sería del anterior propietario”.El magistrado también ordenó la utilización del reactivo “luminol” para buscar eventualesy de otras técnicas para detectar la posible presencia deque permita determinar, entre otras cosas, la presencia de ADN que pueda precisar en qué lugares del departamento estuvo Emmily durante la madrugada del 30 de marzo último.También que, ya que los testigos declararon que esa madrugada la droga que consumieron -cocaína y “tuci”-, estaba sobre tres libros grandes tipo manuales.Del Viso también dispuso un segundo allanamiento en el domicilio de la damnificada,El juez señala que el objetivo de este procedimiento en la casa de Emmily es secuestrar, en caso de existir, “documentación médica, medicamentos, estupefacientes, cuadernos, anotaciones, libretas o agendas, al igual que otros dispositivos electrónicos de almacenamiento, lo que permitirá profundizar la pesquisa”.Otra medida que se hará en el futuro y fue pedida tanto por la fiscalía como la defensa es la “reconstrucción de la escena del hecho” en el departamento de la calle Libertad, con la participación del imputado, de la testigo Juliana Magalhaes Mourao y de peritos.Sobre esto, Cúneo Libarona, mencionó que esa medida fue pedida por la defensa y dijo: “Es importante que vengan y nos digan la distancia hacia la cocina, a la primera ventana, a la segunda ventana, cómo cayó la víctima, de qué lado cayó”.“Cuando empujás a una persona al vacío- explicó-, recibe una energía de atrás y cae dos o tres metros más allá, en cambio si cae de plano quiere decir que no hubo empuje. Todas esas cosas se van a hacer y es parte de la investigación. Se está trabajando muy bien”.El abogado también aclaró que durante los 20 días que pasaron desde el momento del hecho, el departamento allanado “estuvo cerrado y nadie ingresó”.