Miles de peregrinos se acercaron con estampitas, llaves y velas al santuario de San Expedito

El santuario de San Expedito espera unos 60 mil fieles en la fiesta del santo de las causas urgentes. /Foto: Leo Vaca.

Miles de peregrinos se congregaron con estampitas, rosarios, llaves y velas desde esta madrugada en la parroquia Nuestra Señora de Balvanera, en la zona porteña de Once, queEste año, la celebración que se realiza en la parroquia ubicada en Bartolomé Mitre 2411 comenzó con la misa presidida por monseñor José María Baliña a las 12 de la noche y tiene como lema “San Expedito, queremos vivir la unidad hoy”.“Son dos cosas que queremos resaltar. Por un lado, la necesidad de unidad que hay en el pueblo, en la familia, en el trabajo, se nota la pelea. Y el hoy: no tenemos que esperar a que cambien las cosas, a que mi hermano me pida perdón, sino que yo hoy ya puedo hacer cosas para buscar la unidad”, dijo a Télam el padre Tomas Sodor.Claudia Lucero se encontraba en la fila para visitar al santuario con una amiga con la que viajó ayer desde Tandil, en la provincia de Buenos Aires.“Es la primera vez que vinimos. Mi mamá era devota de San Expedito y mi hermana hoy la iba a traer, pero falleció hace 20 días. Entonces vinimos a cumplir la promesa de mi mamá y también a agradecer un montón de cosas”, dijo Claudia a Télam.Durante la bendición que hacía un cura desde un altar montado en la esquina de Bartolomé Mitre y Azcuénaga, las y los peregrinos congregados levantaban estampitas, pulseras y sobre todo llaves para que no les falte la vivienda.A lo largo de la calle Bartolomé Mitre se desplegaron una serie de puestos donde comerciantes vendían elementos de santería como bustos con la figura de San Expedito, velas verdes y rojas, pulseras, medallas, incienso, cintas, rosarios y pulseras."Venimos todos los 19. Hoy, que es la fecha central, especialmente. Yo a los clientes les cuento lo que me pasó. Soy una de las creyentes más fieles del santo. Justo en la fecha de él nació mi nieto, que era un nacimiento prematuro y muy difícil. Salió todo bien así que estoy muy agradecida por eso", contó a Télam, una trabajadora que llegó ayer para preparar su puesto.Las razones más repetidas por los devotos para venerar al santo son cumplir promesas, pedir por la salud y el trabajo y agradecer por los pedidos cumplidos o las buenas cosas que les sucedieron.“Siempre pedimos por salud y siempre nos cumple. Mi marido tuvo un ACV y quedó mal. Entonces le pedí que él se recuperara y a los tres meses empezó a caminar de a poco. De esto pasaron 12 años. Hoy está bien, se fue recuperando”, compartió, de 73 años, quien llegó desde la localidad bonaerense de Merlo con una amiga.“Llueva o no llueva, haga calor o frío yo vengo”, agregó la mujer, para quien San Expedito es su santo favorito.de 71 años, llegó solo desde la localidad bonaerense de Quilmes: “Vengo a pedir y también a agradecer. Mi señora está por afrontar una cirugía, así que vengo a pedir que salga todo bien, que me ayude el santito”, dijo a Télam.Entre los visitantes se encontraban familias, personas solas, niños, niñas y adolescentes, con una mayor participación de adultos.“Venimos a pedir que nos ayude. Siempre vengo a agradecer y a pedir por la familia, el trabajo, que nos vaya bien y hacer el bien”, dijo, un joven de 23 años que viene cada mes a visitar al santo.Las misas se realizarán cada dos horas a lo largo del día y a las 12 fue la misa central, presidida por monseñor Gustavo Carrara, mientras a las 17 comenzará la procesión por las calles del barrio, que finalizará a las 18 con una hora santa.“Invitamos a todos a que traigan a sus santos, imágenes, devociones para compartir en la procesión. A las 18 es la Hora Santa que es un momento de oración frente a Jesús sacramentado. Después tenemos otra misa a las 19 y la última a las 21 y el templo queda abierto hasta las 00 horas”, detalló Sodor.