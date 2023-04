Fernández y Kicillof lanzan la licitación para el Canal Magdalena

Mejorar los tiempos de navegación

La obra es parte de un proyecto mayor, que busca adaptar tanto las vías navegables (el ancho y la profundidad) como la infraestructura portuaria argentina (dársenas, calados, etc.) a las necesidades operativas de los barcos de mayor tamaño en el transporte marítimo de cargas.



La construcción del Canal Magdalena mejoraría los tiempos de navegación absolutos "entre 4% y 10% para el tráfico del norte", y "80% para el tráfico del sur", y generaría al sistema de navegación nacional "entre US$ 85 millones y US$ 89 millones de ahorro anual", según especialistas.