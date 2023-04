El Parlamento cubano, listo para reelegir al presidente Miguel Díaz-Canel

Los 470 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular elegirán presidente y vice por mayoría absoluta y mediante voto directo y secreto.

Díaz Canel fue el primer civil en reemplazar en el cargo a Fidel y Raúl Castro. / Foto: @CumbreIberoA

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se aprestaba a ser reelecto por el Parlamento para un segundo y último mandato sin ningún viso de problema, excepto el nada sencillo que deberá lidiar a causa de la mayor crisis económica que azota el país comunista en tres décadas, atribuida mayormente al bloqueo de Estados Unidos.La sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, encabezada por Díaz-Canel, de 62 años, y el expresidente y líder revolucionario Raúl Castro, hermano del difunto líder máximo de la revolución, Fidel Castro, comenzó con el himno nacional interpretado por César López, considerado uno de los mejores saxofonistas de Cuba., de 79 años, quien ocupa ese cargo desde 2013, así como a Ana María Mari Machado, de 59 años, en la vicepresidencia.Díaz-Canel, un ingeniero electrónico, gobierna Cuba desde 2018. Fue el primer civil en hacerlo tras los mandatos de los hermanos Fidel y Raúl Castro, que ostentaron el poder desde el triunfo de la revolución en 1959 que derrocó al gobierno del dictador Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos.. Habrá un solo candidato para cada cargo en este país donde la oposición es ilegal.Con la presencia de 462 de los 470 diputados que integran la asamblea, ambos cargos se elegirán por mayoría absoluta y mediante voto directo y secreto.En la sesión parlamentaria también se votará la designación de los 21 nuevos integrantes del Consejo de Estado, que constituye la directiva de la Asamblea Nacional.cuando la crisis en la isla iba agravándose.A principios de 2021, implementó una reforma monetaria que terminó con la tasa de un dólar por un peso cubano que había prevalecido por décadas y provocaba fuertes distorsiones en la economía, aunque el mayor trastorno seguía siendo el duro bloqueo que le impedía crecer, o al menos atisbar cierta estabilidad.También impulsó el trabajo independiente y habilitó a las pymes, pero estas medidas no resultaron suficientes para lograr prosperidad.La reforma monetaria provocó una espiral inflacionaria y una fuerte devaluación que paulatinamente fueron erosionando el poder adquisitivo de la población, lo que generó descontento y desconfianza.La moneda se disparó en dos años de 24 a 120 pesos por dólar en la tasa oficial, mientras que en el mercado negro se cotiza a 185 pesos por divisa., debido al endurecimiento del embargo estadounidense, vigente desde 1962, y los efectos de la pandemia de coronavirus que el Ejecutivo logró controlar con tres vacunas nacionales que fueron orgullo nacional y de elogio mundial."Me siento insatisfecho por no haber podido promover un grupo de acciones que sean más eficientes, más eficaces, en la solución de esos problemas", lamentó Díaz-Canel durante una reciente entrevista en La Habana con el canal de televisión panárabe Al Mayadeen.Uno de los logros del gobernante fue conducir "la transición a un régimen encabezado por una nueva generación nacida después de 1959 que no lleva el apellido Castro", consideró Jorge Duany, académico de la Universidad Internacional de Florida.Duany agregó que su "mayor fracaso fue el pobre manejo de las protestas" de julio de 2021, las más grandes en la isla desde 1959, que dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 encarcelados, según la organización de derechos humanos Cubalex, ente férreamente opositor sede en Miami.Tras las protestas, hubo un éxodo migratorio que hizo que más de 300.000 cubanos abandonaran el país en 2022, según datos no oficiales de distintos organismos que el Gobierno cubano ha disputado.Para el opositor Manuel Cuesta, la "reelección" está "cantada" y se produce "en medio de una doble crisis a nivel económico: del modelo y de las competencias políticas del Estado para encaminar soluciones apropiadas".