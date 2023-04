"Lo que propone la oposición asegura la impunidad de los que lavan dinero"

El jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró este miércoles que el dictamen de minoría propuesto por sectores de la oposición, excepto el PRO,y advirtió que significaría "un retroceso en la lucha contra el lavado de activos".A través de un hilo de Twitter, Martínez advirtió hoy que si prospera el texto opositor que firmaron ayer la UCR, Evolución Radical, la Coalición Cívica y el interbloque Federal, contenido en un dictamen de minoría,Este martes en un plenario de comisiones, el proyecto para reformar la ley de prevención y persecución de lavado de activos recibió dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos y con el respaldo del PRO pero, a pesar de que anticiparon que coincidían en general con el texto, la CC, la UCR, Evolución Radical y el interbloque Federal, confluyeron en un dictamen de minoría propio.Al término de ese plenario, el legislador oficialista cuestionó a ese sector de la oposición y advirtió que esa actitud podría poner en"Hay sectores de la oposición que quieren impedir este miércoles su aprobación en la Cámara de Diputados. Es clave para combatir el financiamiento del delito narco", dijo.Más tarde, Martínez se había cruzado en esa red social con la radical Karina Banfi, quien dijo que “no es cierto" que ese sector de la oposición no quiera la ley, y agregó: "Hay un dictamen de minoría nuestro que mejora y garantiza la autonomía de la UIF y esto se traducirá en más fuerza para combatir a los narcos y el lavado”.Este miércoles, poco antes de la sesión, Martínez continuó con las críticas al texto opositor, al señalar que "sectores de la oposición (no toda) propusieron otro dictamen que provoca un verdadero retroceso respecto al dictamen de mayoría", y precisó queEn cambio, el diputado del FDT sostuvo que "la propuesta opositora elimina estos controles de la CNV", y agregó que ese dictamen "asegura la impunidad de los que lavan dinero en operaciones menores a los 12 millones de pesos"."Si prospera el texto opositor, para estos lavadores no habrá investigación penal ni sanciones administrativas (multas)", advirtió.Según Martínez, "el dictamen de mayoría plantea que las asociaciones civiles sin fines de lucro sean sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera", a diferencia del texto opositor que, dijo, "elimina estos controles facilitando que estas asociaciones sean utilizadas para delinquir"."En nombre de una supuesta "autonomía" la oposición plantea un proceso de designación de autoridades de la Unidad de Información Financiera que está condenado a paralizar el organismo. Quién se favorece con una UIF sin titular y sin funcionamiento?", se preguntó Martínez.Finalmente, el legislador consideró que