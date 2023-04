Casación confirmó la condena a 13 años de prisión para Raúl Reynoso

Raúl Reynoso, condenado en un juicio oral por pedidos de dinero.

Reynoso fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta el 24 de mayo de 2019 por siete hechos de pedidos de sobornos

El accionar del exjuez "no sólo implicó cometer ciertos delitos en clara infracción a los deberes institucionales que tenía a su cargo, sino que incumplió obligaciones de comportamiento éticos"

La Cámara Federal de Casaciónexjuez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, por pedidos de dinero a cambio de favorecer la situación de detenidos entre 2010 y 2015."En el caso de Reynoso, su accionar tiene un especial disvalor en razón de la magistratura que ejercía, que le otorgaba cierto poder, en función de la facultad para tomar decisiones respecto de bienes preciados de los ciudadanos por los casos sometidos a su jurisdicción: libertad y propiedad que fue utilizado con fines personales y espurios", advirtió el máximo tribunal penal federal del país en la sentencia de 299 carillas a la que tuvo acceso TélamEsta última decisión del Tribunal Oral de Salta fue apelada por la fiscalía que reclamó condena también por este delito.Al respecto uno de los jueces del máximo tribunal penal federal del país, Carlos Mahiques, sostuvo en su voto que existió una asociación ilícita y que además, debió haberse imputado a Reynoso por extorsión y abuso de autoridad.integrada por miembros de su absoluta confianza a los fines de cometer delitos, durante al menos cinco años, esto es de 2010 a 2015", concluyó en un voto que quedó en minoría frente al de sus colegas de sala Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma.Estos dos últimos confirmaron el veredicto, pero consideraron que no pudo probarse la existencia de una asociación ilícita y rechazaron el recurso formulado en ese sentido por el fiscal ante esa instancia, Raúl Plée.El accionar del exjuez ahora detenido "no sólo implicó cometer ciertos delitos en clara infracción a los deberes institucionales que tenía a su cargo, sino que incumplió obligaciones y pautas de comportamiento éticos que le imponía su carácter de juez", agregaron los camaristas Yacobucci, Mahiques y Ledesma.Para estos magistrados,"De esta forma, asiste razón a la defensa cuando dice que se lo condenó por ser juez de Orán. En efecto, su comprobado proceder, al margen de la ley y a fin de obtener un rédito ilegal a raíz de su actuación como magistrado de la jurisdicción, es lo determinante y fundamental en el reproche penal a su respecto", concluyeron.A lo largo de la sentencia se analizaron los casos por los cuales se condenó al exjuez de Orán y se advirtió que "sucedía la misma mecánica: primero, una decisión que implicaba el encarcelamiento del imputado y, al poco tiempo, una resolución que otorgaba la libertad (ya sea fruto de una excarcelación o de una falta de mérito) o la prisión domiciliaria. Esto se hacía a cambio del pago de un soborno".Reynoso fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Salta el 24 de mayo de 2019 por siete hechos de pedidos de sobornos a personas que eran detenidas en su juzgado, para conceder beneficios como excarcelaciones o prisión domiciliaria.También se confirmaron las condenas como partícipes necesarios de los abogados María Esper Durán, a diez años y seis meses de prisión efectiva y a Ramón Valor, a cuatro años de cárcel."Desde su lugar de privilegio en el proceso penal, y de extrema confianza con sus clientes, los abogados se aprovechaban de la situación en la que Reynoso colocaba a los imputados, lo que les permitía exigirles la dádiva tranquilamente, sin generar sospechas de la maniobra ilícita pergeñada", sostuvo la sentencia.Entre los hechos por los cuales fue condenado el ex juez está por ejemplo haber ordenado en marzo de 2015 devolver 400 mil pesos secuestrados a la esposa de un procesado por transporte de estupefacientes y lavado de activos, en una de sus causas, quien poco después accedió al arresto domiciliario.En la investigación se determinó que ese dinero que Reynoso ordenó devolver se usó luego para pagarle de manera ilegal a cambio del beneficio.