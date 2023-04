Argentina busca incrementar el intercambio comercial con África

Cafiero con el canciller de Nigeria, Geoffrey Onyeama. / Foto: Cancillería

El canciller Santiago Cafiero se reunió con sus pares de Cabo Verde y de Nigeria, con el objetivo de consolidar la agenda estratégica que lleva adelante la Cancillería para incrementar el intercambio comercial con el continente africano, en el marco de la VIII Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.“En 2022 Argentina exportó más de US$ 6.400 millones a África. Estamos abriendo nuevos mercados para llevar productos argentinos: en los próximos meses empresarios de nuestro país serán acompañados por Cancillería en misiones comerciales a Argelia, Egipto, Sudáfrica y Angola”, afirmó Cafiero en Twitter.Señaló que”, por lo que destacó que “se busca ampliar y diversificar el comercio existente con nuevas oportunidades en sectores donde Argentina posee alta capacidad tecnológica, como agroindustria, nuclear, desarrollo satelital y de radares, energía y empresas alimenticias, entre otros”.También remarcó que, y subrayó que “nuestra asociación con el continente, vista desde un enfoque estratégico, se evidencia en foros multilaterales, en especial, en asuntos financieros, comercio internacional, negociaciones ambientales, Cooperación Sur-Sur, y en espacios e intereses compartidos en el Atlántico Sur, como pesca ilegal, piratería, paz y cooperación, entre otros”.Según informó Cancillería en un comunicado, África en su conjunto representa en la actualidad alrededor del 7% del comercio total de la Argentina con el mundo, y el país registra importantes superávits comerciales con estos Estados.En 2022 la Argentina exportó más de US$ 6.400 millones, con un saldo favorable de más de US$ 4.660 millones, superávits que se han incrementado en los últimos años.La Cancillería se encuentra coordinando las próximas misiones comerciales multisectoriales a África, que se realizarán en Argelia (Argel) 4 y 5 de junio; Egipto (El Cairo) 7 y 8 de junio; Sudáfrica (Johannesburgo) 19 y 20 de junio y Angola (Luanda) el 22 y 23 de junio.Durante el encuentro con su par caboverdiano y anfitrión del evento, Rui Alberto de Figueiredo Soares, Cafiero le expresó la intención argentina -compartida con Brasil- de retomar el mecanismo de diálogo birregional América del Sur-África (ASA), para fomentar así la interacción entre las regiones y abordar cuestiones de interés común de la agenda global, desde una mirada propia ante el complejo escenario internacional actual.Específicamente, la agenda económica conjunta está centrada en impulsar agronegocios y tecnología agropecuaria.Se trata de un mercado que ofrece oportunidades para los alimentos argentinos, dada su alta dependencia de productos alimenticios importados.Aproximadamente una cuarta parte de las inversiones públicas se destina a la agricultura y la gestión del agua.Durante su agenda en la ciudad caboverdiana de Mindelo, Cafiero también mantuvo un encuentro de trabajo con el canciller de Nigeria, Geoffrey Onyeama, con el propósito de intensificar los vínculos bilaterales y explorar las potencialidades del sector agroindustrial y de la cooperación tecnológica.Cafiero y Onyeama se refirieron a las negociaciones que mantienen ambos países para la futura firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU) en cooperación agrícola, el cual posibilitará la asociación en el desarrollo rural y la provisión de maquinaria agrícola.Asimismo, debido a la reciente adquisición de dos radares de la empresa rionegrina Invap a ser emplazados en Nigeria, acordaron profundizar dicha cooperación que incluirá también la capacitación del personal que los operará.El primero de estos radares fue entregado la primera semana de abril de 2023.La relación comercial bilateral en el sector tecnológico incluye además el interés para la reconversión de vehículos nafteros a GNC, con la posibilidad de contribuir a ese proyecto aportando bienes y servicios que la Argentina tiene para ofrecer al mercado nigeriano.Asimismo, ambos funcionarios se refirieron a la licitación que ganó la compañía Corporación América para la modernización de dos aeropuertos internacionales de Nigeria.