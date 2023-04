Por una decisión empresarial que no habrá colectivos de 13 a 16 en el AMBA

Foto: Gustavo Amarelle

Foto: Gustavo Amarelle

Las líneas de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y a que el martes el propio titular de la cartera, Diego Giuliano, había manifestado que “esta semana” se pondrían al día con los pagos adeudados del Fondo Compensador.La medida se concretará por tres horas y, que manifestó que no se plegará al paro en reclamo por el atraso en la acreditación de fondos de compensación tarifaria por parte del Estado.El cese de circulación sobreviene tras otra una nueva jornada en la que no funcionó el servicio nocturno en gran cantidad de líneas.La medida había sido anticipada el lunes pasado a través de un comunicado oficial titulado:, que fue firmado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresarial del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba), la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).El Ministerio de Transporte convocó a los representantes de las cámaras a una reunión para este miércoles a las 16, no obstante lo cual los empresarios ratificaron la paralización de los servicios anunciada desde las 13 hasta las 16.Por su parte, el martes el ministro Giuliano había señalado que “entre el viernes, el lunes y esta semana” se depositarían los fondos correspondientes al Fondo Compensador, y esa situación había sido comunicada a las empresas, por lo que entendía “que no debía haber medida de fuerza”.“Estamos poniéndonos al día y obviamente haciendo un gran esfuerzo para actualizar los recursos que estaban previstos, debido a que hay una nueva estructura de costos que debemos compensar, con lo cual estamos esta semana poniéndonos al día, por lo que no debería de medidas de fuerza mañana”, había remarcado el funcionario.