Muerte de la modelo: liberaron al empresario Sáenz Valiente, pero no puede salir del país

Francisco Sáenz Valiente seguirá siendo investigado. / Foto: archivo

En la madrugada del 30 de abril la modelo fue al departamento del sexto piso de Libertad al 1500 / Foto: archivo.

Fundamentos

Homicidio o suicidio La noche del 29 de marzo último, Emmily Rodrigues fue a cenar al restaurante Gardiner de la Costanera norte con Magalhaes Mourao y Santana, de allí fue al bar Isabel de Palermo y finalmente la madrugada del jueves 30 fue al departamento de Sáenz Valiente, en el sexto piso del edificio de la calle Libertad 1542, en el barrio porteño de Retiro.



De acuerdo a los investigadores, tras una madrugada de excesos, Rodrigues sufrió un ataque de nervios y a las 9.18 terminó cayendo por una ventana desnuda al patio interno del pulmón de manzana del edificio, en una muerte que la Justicia intenta dilucidar si se trató de un homicidio o de un suicidio en el marco de algún tipo de ingesta de estupefacientes.

El empresario Francisco Sáenz Valiente, detenido desde el 30 de marzo último por la muerte de Emmily Rodrigues Santos Gomes, la modelo brasileña que cayó al vacío desde el sexto piso de un edificio del barrio porteño de Retiro, fue liberado este miércoles por "falta de mérito",, informaron fuentes judiciales y su abogado."El juzgado ordenó la falta de mérito y la libertad de Sanz Valiente", confirmó a Télam el abogado del empresario del agro, Rafael Cúneo Libarona.La decisión fue tomada por juez de la causa, Martín Del Viso, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 31, quien dispuso que Sáenz Valiente (52) sea liberado mientras la causa sigue bajo investigación, para lo cual ordenó diversas medidas de prueba,En el fallo -al que accedió Télam-, el juez le impuso al empresario una prohibición de acercamiento a los familiares de la damnificada y a los testigos que declararon en la causa.También le prohibió salir del país, y le impuso la obligación de asistir cada 15 días a la sede del tribunal, lo que podrá cumplir de forma virtual o presencial, y fijar un nuevo lugar de residencia, es decir, que mientras se desarrolle el proceso,Para avanzar en la pesquisa sobre lo sucedido la madrugada del 30 de marzo en el edificio de la calle Libertad 1542, en Retiro, el juez ordenó allanamientos en el departamento del sexto piso, la reconstrucción del hecho y la búsqueda de evidencias, entre ellas deAl fundamentar su decisión en una resolución que tiene 79 páginas, el juez Del Viso sostuvo: "Las constancias incorporadas a la causa hasta este momento no han permitido arribar al estado de certeza exigido para dictar un auto de mérito, resultando necesario la profundización de la pesquisa con el objeto de determinar lo que realmente sucedió en el interior del piso 6to. del edificio emplazado en la calle Libertad 1542".A su vez cuestionó la "indeterminación" que tiene la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal -en esta causa representado por el fiscal de instrucción Santiago Vismara y por la fiscal Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)-, a la hora depara que Rodrigues cayera al vacío."Las dificultades que representa la teoría Fiscal se ponen de manifiesto en mayor medida frente a una acusación que todavía no pudo formular con claridad o exactitud una descripción fáctica que habilitara un ejercicio de defensa amplio del imputado. Me refiero a la indicación general de acciones supuestamente por él ejecutadas y que provocaran el deceso de la víctima", dice el magistrado.Y agrega: "Si bien todo parece indicar que su hipótesis se orienta a que el suministro de estupefacientes y la facilitación del inmueble para el uso de sustancias prohibidas habría estado directamente vinculado a la muerte de la damnificada, no puede negarse la dificultad de así sostenerlo, al menos por ahora, ya que media una indeterminación en la imputación que impide así hacerlo".En otro tramo de la resolución, el juez destaca que(la forma abreviada de llamar al "Tucibi" por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, o la mal denominada "cocaína rosa" que combina los efectos alucinógenos del LSD con los eufóricos del MDMA, una droga costosa ligada a consumidores de niveles socioeconómicos altos).Del Viso sostuvo que no puede soslayarse lo declarado por dos de esas testigos al afirmar que "no era aconsejable mezclar ambos estupefacientes" y "lo mencionado por todos los presentes en cuanto al estado en el que se hallaba la víctima previo al desenlace fatal", es decir, que la describieron"Seguramente, a partir de los resultados del informe toxicológico que se le realizó, se podrán conocer los efectos que la combinación de ambas sustancias pudo haber provocado en la damnificada", señala el juez.