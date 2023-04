India superará a China este año y será el país más poblado del mundo

Foto: AFP

El crecimiento de India

La población china decreció el año pasado por primera vez desde 1960 según cifras oficiales

, superando a China por 2,9 millones para mediados de 2023, según datos y proyecciones publicados este miércoles por Naciones Unidas. India tendrá 1.428,6 millones de habitantes a mitad de año, por encima de los 1.425,7 millones de China, según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) sobre el Estado de la Población Mundial. Este hecho se produce por un doble fenómeno. Por un lado, la creciente industrialización y mejora de la atención sanitaria y procesos de producción de alimentos en India, que determinó un crecimiento demográfico en esa nación, y el paralelo descenso de la población china, producto en parte de su política de hijo único, que durante más de 35 años limitó a las parejas. China puso fin en 2016 a esta estricta política impuesta en los años 1980 por temor a una sobrepoblación, y en 2021 comenzó a permitir a las parejas tener tres hijos, pero aún así, las proyecciones indican un continuo declive demográfico ante la caída en la tasa de natalidad y el envejecimiento de su fuerza laboral. En 2022, China registró 9,56 millones de nacimientos, unos 850.000 menos que 2021, según anunció a principios de enero la Oficina Nacional de Estadística de China (NBS). China ha sido históricamente visto como el país más populoso del mundo desde la caída del Imperio Romano. Desde 1961, cuando una hambruna mató a decenas de millones de personas en todo el país, no había experimentado una merma de su población. Desde 1961, cuando una hambruna mató a decenas de millones de personas en todo el país, no había experimentado una merma de su población.India, por su parte, no posee datos recientes sobre el número de sus habitantes porque no ha realizado un censo desde 2011, ya que el relevamiento programado para 2021 fue aplazado por la pandemia de coronavirus.Para su realización, Nueva Delhi enfrenta trabas logísticas y resistencia política, por lo cual parece poco probable que se efectivice a corto plazo.Los críticos acusan al Gobierno del primer ministro Narendra Modi de aplazar deliberadamente el censo para ocultar información polémica, como el desempleo, antes de las elecciones nacionales de 2024.La economía india lucha por brindar empleo a los millones de jóvenes que ingresan cada año a la fuerza laboral. La mitad de la población del país tiene menos de 30 años. El Gobierno, por otra parte, enfrenta el desafío de suministrar electricidad, alimentos y vivienda a su creciente población. Según el Pew Research Centre, la población india ha aumentado en más de 1.000 millones de personas desde 1950, año en que la ONU comenzó a recopilar datos poblacionales. India tiene un peso creciente en la economía y en la escena internacional, y el estatus de país "más poblado del mundo" podría reforzar a India como potencia en ascenso, a la que Occidente evalúa como una alternativa para contrarrestar la influencia de China. Esa dominación demográfica podría servirle de argumento a Nueva Delhi para conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que India desea desde hace tiempo. El informe proyecta que la población mundial superará para mediados de año los 8.000 millones, y que comenzará a disminuir a fines de este siglo tras sobrepasar los 10.000 millones. Tambiéna su creciente población.Según el Pew Research Centre,, año en que la ONU comenzó a recopilar datos poblacionales.El informe del UNFPA señala que la población mundial alcanzará 8.045 millones de personas a mediados de año.Otros países, especialmente en Europa y Asia, apuntan a declives demográficos en las próximas décadas, según otras cifras de la ONU publicadas en julio, las cuales anticipan cómo se comportará la población mundial hasta el año 2100.Ocho naciones de más de 10 millones de habitantes, en su mayoría en Europa, tuvieron declives en su número de habitantes la última década.Por el contrario, la población de África deberá aumentar de 1.400 millones en la actualidad a 3.900 millones en 2100. Ese continente será el hogar de 38% de los habitantes mundiales, por encima del 18% en la actualidad.Japón también enfrenta un declive debido al envejecimiento de su población que lo llevó a una reducción de tres millones de habitantes entre 2011 y 2021.En tanto, la población del planeta en su conjunto declinará en los años 2090 tras alcanzar la cifra máxima de 10.400 millones, según la ONU.